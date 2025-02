Wkrótce każdy sprzęt Apple będzie to miał. To doskonała wiadomość!

Wraz z jutrzejszą premierą iPhone'a 16e Apple będzie miało swoje pierwsze urządzenie wyposażone w autorski modem łączności komórkowej. Układ C1 to kolejny krok w uniezależnieniu się giganta z Cupertino od zewnętrznych dostawców. Firma zapowiada, że układ trafi do większej liczby ich sprzętów.

iPhone 16e to następca iPhone'a SE 3. generacji. Smartfon zaprezentowany kilkanaście dni temu oficjalnie w sprzedaży pojawi się jutro. Na tle pozostałych smartfonów z logo nadgryzionego jabłka będzie się wyróżniał jednym, bardzo istotnym elementem. I nie mówię tu o "notchu", który z perspektywy czasu wydaje się już przestarzały i na tle "dynamicznej wyspy" wypada całkiem blado. Chodzi o nowy modem łączności komórkowej, nad którym Apple pracowało od lat i wreszcie trafia do pierwszego ich urządzenia.

Apple chwali się, że modem C1 jest znacznie lepszy niż to, co do tej pory oferowała konkurencja – bo trzeba przypomnieć, że do tej pory za łączność komórkową w iPhone'ach, czy iPadach w wersji Wi‑Fi + Cellular odpowiadały układy dostarczane przez Qualcomm. Od dawna mówiło się, że gigant z Cupertino chce uniezależnić się od zewnętrznych dostawców i od dawna pracuje nad własnymi rozwiązaniami, które miałyby szansę trafić do ich własnych urządzeń. Tak też stało się wraz z zapowiedzią iPhone'a 16e, który na sklepowe półki trafi już jutro (28.02) i będzie pierwszym smartfonem z logo nadgryzionego jabłka posiadającym autorski układ odpowiedzialny za łączność komórkową.

Pierwszy zaprojektowany przez Apple, a jednocześnie najbardziej energooszczędny modem, jakiego kiedykolwiek użyto w iPhonie, zapewniający szybką i niezawodną łączność komórkową 5G. Układ scalony Apple – ze zintegrowanym C1 – nowa konstrukcja wewnętrzna i zaawansowane rozwiązania do zarządzania zasilaniem systemu iOS 18 wspólnie przyczyniają się do niesamowitej wydajności baterii.

Apple C1 w iPhonie 16e to dopiero początek. Wkrótce kolejne sprzęty otrzymają autorski modem

iPhone 16e nie będzie jedynym urządzeniem z logo nadgryzionego jabłka, w którym obecny będzie układ C1. Apple opowiada teraz o ogromnych inwestycjach w amerykański rynek i zapowiada, że C1 jest nowym rozdziałem w historii układów, nad którymi pracuje firma, będący wynikiem wieloletnich inwestycji w badania i rozwój i który jest owocem pracy tysięcy inżynierów. Apple C1 jest początkiem długoterminowej strategii, która pozwoli Apple na wprowadzanie innowacji i optymalizację systemu modemu dla kolejnych produktów Apple.

Można więc śmiało zakładać, że C1 pojawi się we wszystkich wariantach iPhone'a 17, który zadebiutuje jesienią tego roku. Zapewne układ ten trafi też do iPadów oferujących łączność komórkową. Nie da się ukryć, że spora część użytkowników sprzętów Apple będzie czekała na moment, w którym amerykańska firma zdecyduje się na wyposażanie komputerów Mac w układy pozwalające na łączność komórkową obsługującą 5G. Pozwoli to m.in. na bezproblemowe łączenie się z siecią tam, gdzie nie ma WiFi i gdy nie chcemy korzystać z innych sposobów udostępnienia internetu – np. poprzez hotspot osobisty, który robi z iPhone'a, iPada w wersji Wi‑Fi + Cellular lub innego smartfona oferującego takie funkcje. Pytanie tylko, kiedy Apple zdecyduje się na taki krok. Już wiosną tego roku firma powinna zaprezentować nowe odsłony popularnych, cienkich MacBooków Air. Czy będą pierwszymi, które wyposażone zostaną w modem C1 umożliwiający łączność z siecią 5G? Przekonamy się za kilka miesięcy.