Rewolucja Apple już w Europie. Sprawdź, czy skorzystasz w Polsce

System Apple Intelligence jest ściśle zintegrowany z iOS 18, iPadOS 18 oraz macOS Sequoia i wykorzystuje moc układu scalonego Apple. Dzięki temu może analizować i tworzyć wypowiedzi i obrazy, działać w różnych aplikacjach i czerpać z osobistego kontekstu, żeby upraszczać i przyspieszać codzienne zadania. Co więcej, wszystko to robi, chroniąc prywatność i bezpieczeństwo użytkowników. Wiele z modeli, na których opiera się Apple Intelligence, działa bezpośrednio na urządzeniu, a rozwiązanie Private Cloud Compute pozwala w elastyczny i skalowalny sposób korzystać zarówno z mocy obliczeniowej urządzenia, jak i z większych modeli opartych na specjalnych serwerach z układami scalonymi Apple. Opracowano je tak, by pomagały w tym, co jest dla użytkowników najważniejsze, a przy tym były proste, intuicyjne i przyjemne w obsłudze.

– tak Apple zachwycało się nad swoimi rozwiązaniami z zakresu sztucznej inteligencji. Apple Intelligence w pierwszej kolejności pojawiło się w USA i nikogo nie zachwyciło. Gigant z Cupertino udowodnił, że jest daleko za konkurencją i nie ma pomysłu na szybki wzrost zainteresowania. Na zachodzie śmieją się z kampanii marketingowej Apple wykorzystującej Genmoji (emoji tworzone na iPhonie z wykorzystaniem AI) oraz tego, w jaki sposób działały podsumowania wiadomości generowane przez Apple Intelligence, wprowadzając użytkowników w błąd, tworząc często fake newsy. Doszło nawet do sytuacji, w której firma musiała zrezygnować z tej funkcji na jakiś czas, by ją lepiej dopracować. Te potknięcia nie przeszkadzają jednak w dążeniu do dalszego usprawniania AI i udostępniania sztucznej inteligencji na kolejnych rynkach.

Apple Intelligence zawitało właśnie do Europy. Kto skorzysta?

Wraz z udostępnieniem nowej wersji wersja beta (deweloperska oraz publiczna) iOS 18.4 i iPadOS 18.4, rozszerza się dostęp do Apple Intelligence na kolejne kraje i języki – w tym europejskie. Sztuczna inteligencja ma być dostępna we wszystkich krajach EU, ale nie we wszystkich językach, a to oznacza jedno – Polacy z AI korzystać nie będą mogli (przynajmniej po polsku). Apple Intelligence będzie dostępne po niemiecku, hiszpańsku, francusku i włosku. Z nowości od Apple skorzystają także mieszkańcy innych krajów i języków: Japonii, Chin, Korei Południowej, Brazylii, Indii i Singapuru (w tych dwóch ostatnich krajach po angielsku).

– Amerykanie mocno podkreślają zalety Apple Intelligence, jednak przed nimi długa droga, by nadrobić zaległości, dogonić i prześcignąć konkurencję, która swoje AI rozwija w zawrotnej prędkości. Czy Apple uda się zdobyć serca Europejczyków? Przekonamy się za kilka miesięcy. Premiera stabilnych wersji iOS 18.4 i iPadOS 18.4 planowana jest na początek kwietnia.