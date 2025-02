Apple Watch Cellular - jak za darmo dodać eSIM z tym samym numerem

Mimo że na rynku pojawia się coraz więcej smartwatchy z opcją dodania wirtualnej karty eSIM, usługa Multi SIM/eSIM (dwie karty SIM/eSIM z tym samym numerem) nie są jeszcze tak powszechne u naszych operatorów. Jak są dostępne to płatne, ale jest jedna oferta, w której zrobicie to za darmo.

Multi SIM/eSIM — po co, na co mi to potrzebne?

Dodatkowa karta eSIM z tym samym numerem w Apple Watch Cellular, ale też i w smartwatchach Samsunga z dopiskiem LTE czy Huawei Watch z serii 3 i 4, pozwala korzystać z usług komórkowych (rozmowy, wiadomości i transfer danych) bez konieczności zabierania ze sobą smartfona ze swoim głównym numerem.

Reklama

Oczywiście nie zdarza się to często, osobiście w tygodniu korzystam z tej opcji może z kilka razy, dlatego wiele osób nie wyobraża sobie, by dodatkowo płacić za taką kartę eSIM do zegarka zważywszy, że płacą już za główny numer w smartfonie.

Niestety u większości operatorów, gdzie dostępna jest usługa Multi SIM/eSIM wymagana jest dodatkowa opłata. U których operatorów? Sprawdźmy.

Multi SIM/eSIM w abonamencie Orange

W Orange usługa ta nazywa się dokładnie Ekstra karta eSIM i dostępna jest tylko w abonamencie. Możemy ją zamówić dla smartwatchy Apple Watch od wersji Watch Series 3, Huawei Watch 2, Huawei Watch 3 Oppo Watch, Samsung Galaxy Watch Active2 LTE, Samsung Galaxy Watch LTE, Samsung Watch 3, Samsung Watch 4, Samsung Watch 4 Classic, Samsung Watch 5 oraz TICWATCH Pro 3.

Koszt jednej dodatkowej karty eSIM z tym samym numerem to 9 zł miesięcznie (0 zł za pierwszy miesiąc), a maksymalnie można zamówić do czterech takich dodatkowych kart.

Multi SIM/eSIM w abonamencie Play

Nieco uboższa jest podobna usługa w abonamencie Play - Multi SIM, bo skorzystacie z niej na tę chwilę tylko na smartwatchach Samsunga (Galaxy Watch Ultra LTE, Galaxy Watch7 LTE 40 mm, Galaxy Watch7 LTE 44 mm, Galaxy Watch6 Classic LTE 47 mm) oraz Huawei (Watch 4 Pro Space Edition LTE, Watch 4 Pro LTE, Watch 4 LTE).

Koszt tej usługi to również 9 zł miesięcznie.

Multi SIM/eSIM w abonamencie w T-Mobile

Multi SIM w T-Mobile to taka sama dostępność, jeśli chodzi o modele smartwatchy jak w Orange, no i taka sama cena - 9 zł miesięcznie za kartę eSIM i maksymalnie cztery.

Reklama

Dodatkowa karta eSIM z tym samym numerem za darmo

Jest tylko jeden operator, który taką usługę udostępnia za darmo. Dodatkową kartę SIM/eSIM z tym samym numerem możecie zamówić w subskrypcji Orange Flex:

jedną dodatkową kartę eSIM - w planie za 35 zł miesięcznie,

dwie dodatkowe karty eSIM - w planie za 50 zł miesięcznie,

trzy dodatkowe karty eSIM - w planie za 80 zł miesięcznie.

Jak dodać taką dodatkową kartę eSIM do zegarka? Osobiście sprawdzałem na Apple Watch 10 Cellular. W pierwszej kolejności oczywiście musimy przenieść swój główny numer do Orange Flex, jak to zrobić znajdziecie w podlinkowanym wpisie.

Reklama

Gdy już mamy główny numer w aplikacji mobilnej Orange Flex, wchodzimy w sekcje z kartami SIM i dodajemy dodatkową.

Wybieramy oczywiście dodatkową kartę eSIM do Apple Watcha, inne urządzenia z kolei to opcja niżej i dalej postępujemy zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Warto wcześniej cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL i przełączyć sieć z domowej WiFi na komórkową, pominiecie w ten sposób dwie nieudane próby aktywacji dodatkowej karty eSIM na Apple Watch Cellular.