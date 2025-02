Nie ma iPhone SE 4. Oto nowy iPhone 16e

Nowy smartfon iPhone 16e został zaprojektowany z myślą o użytkownikach, którzy chcą doświadczyć najnowszych funkcji Apple bez konieczności sięgania po najdroższe modele. Dzięki zaawansowanej technologii procesora Apple A18, pojemnej baterii i odpornej konstrukcji, iPhone 16e może stać się jednym z najpopularniejszych smartfonów w swoim segmencie.

Apple iPhone 16e w pełnej krasie

Sercem iPhone’a 16e jest czip A18, zapewniający niezwykłą moc obliczeniową i energooszczędność. Współpracuje on z modemem Apple C1, pierwszym zaprojektowanym przez Apple, który oferuje szybką i stabilną łączność 5G, poprawiając jakość połączeń i transferu danych. Bateria urządzenia działa nawet 12 godzin dłużej niż starsze modele, co sprawia, że jest to jedno z najbardziej wydajnych urządzeń w portfolio Apple. Odporność na wodę i kurz (IP68), a także wytrzymała konstrukcja ze szkłem Ceramic Shield gwarantują trwałość, a matowe wykończenie w dwóch eleganckich kolorach – czarnym i białym – nadaje mu nowoczesny wygląd. Użytkownicy mają też do dyspozycji ekran Super Retina XDR, czyli AMOLED o przekątnej 6,1 cala.

iPhone 16e został zoptymalizowany pod kątem Apple Intelligence, systemu sztucznej inteligencji, który znacząco usprawnia korzystanie z urządzenia. Użytkownicy mogą wyszukiwać zdjęcia za pomocą opisów w języku naturalnym, usuwać zbędne elementy ze zdjęć dzięki inteligentnej edycji oraz korzystać z jeszcze bardziej intuicyjnej Siri, która lepiej rozumie kontekst rozmowy i zapamiętuje wcześniejsze interakcje. Dodatkowo, integracja z ChatGPT pozwala na szybsze przetwarzanie zapytań, a prywatna chmura obliczeniowa Apple zapewnia bezpieczeństwo i ochronę danych użytkowników.

iPhone 16e - jeden aparat, ale za to jaki

Aparat Fusion 48 MP w iPhonie 16e wyposażono w dwukrotny zoom optycznej jakości, co pozwala uzyskać zdjęcia i filmy w jakości 4K. Zaawansowane algorytmy HDR poprawiają kontrast i odwzorowanie kolorów, co czyni fotografie bardziej realistycznymi, nawet w trudnych warunkach oświetleniowych. Przedni aparat TrueDepth z autofokusem umożliwia robienie ostrzejszych i bardziej szczegółowych selfie, a funkcja rozpoznawania twarzy Face ID zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa. W dodatku, Apple wprowadza funkcje komunikacji satelitarnej, takie jak Alarmowe SOS i Pomoc drogowa, pozwalające użytkownikom wezwać pomoc nawet w miejscach bez dostępu do sieci komórkowej i WiFi.

Czego zabrakło?

Największym brakiem poza drugim obiektywem aparatu, który zazwyczaj jest szerokokątny, jest z pewnością brak obsługi standardu MagSafe. Owszem, iPhone 16e ma ładowanie bezprzewodowe w standardzie Qi, ale tylko z prędkością 7,5 W i prawdopodobnie bez magnetycznego kółka, które uniemożliwi stosowanie szeregu akcesoriów. Można pewnie ponarzekać też, że procesor Apple A18 ma tylko 4 rdzenie GPU, ale tego pewnie większość z nas i tak nie zauważy.

Przedsprzedaż iPhone 16e rozpocznie się 21 lutego, a oficjalna premiera nastąpi 28 lutego. Smartfon będzie dostępny w pojemnościach 128 GB, 256 GB i 512 GB, a ceny zaczynają się od 2 999 zł. Z 256 GB trzeba zapłacić już 3499 złotych, a za model 512 GB aż 4499 złotych. Biorąc pod uwagę jego możliwości, długą żywotność baterii i cenę, iPhone 16e może okazać się najlepszym wyborem dla tych, którzy poszukują nowoczesnego i niezawodnego smartfona w rozsądnej cenie.