W marcu Apple odświeży swój ikoniczny produkt. Warto poczekać z zakupem

Apple w pocie czoła przygotowuje się do premiery nowych modeli MacBooka Air, które wyposażone będą w ich najnowszą linię procesorów M4. Według informacji którymi podzielił się ze światem Mark Gurman w najnowszym wydaniu newslettera Power On, tegoroczna linia najlżejszych komputerów ma zadebiutować już w przyszłym miesiącu.

Nowe MacBooki Air już w marcu. Co o nich wiemy?

Choć Gurman nie podał dokładnej daty wprowadzenia sprzętu do sklepu, to twierdzi, że Apple już teraz przygotowuje swoje ekipy odpowiedzialne za marketing i sprzedaż na wprowadzenie nowej generacji urządzeń. Ponadto firma zaczyna czystki w magazynach z obecnych modeli, co może sugerować, że premiera odbędzie się na przestrzeni kilku najbliższych tygodni.

Podobnie jak w ubiegłym roku, nowy MacBook Air ma być dostępny w dwóch wariantach: 13-calowym oraz 15-calowym. Wszyscy zainteresowanie będą mieli opcję wyboru pomiędzy sprzętem bardziej kompaktowym, a... bardziej komfortowym do pracy.

Od czasu wprowadzenia układów Apple Silicon, MacBooki Air pod względem specyfikacji technicznej pozostają bliskie tańszym wersjom MacBooka Pro. Główna różnica polega na smuklejszej konstrukcji, ograniczonej liczbie portów oraz braku aktywnego systemu chłodzenia. Obecna generacja 14-calowego MacBooka Pro z podstawowym układem M4 oferuje 10-rdzeniowe CPU, 10-rdzeniowe GPU i 16 GB pamięci RAM. Jeśli nowe MacBooki Air podążą ich śladem, będziemy mogli liczyć na znaczny wzrost wydajności. Prawdopodobnie najbardziej wyróżniającą się zmianą, której z utęsknieniem wypatrują użytkownicy, jest możliwość podłączenia dwóch zewnętrznych monitorów przy otwartej pokrywie laptopa. Dotychczas MacBook Air obsługiwał tylko jeden dodatkowy ekran, co dla wielu było niewystarczającym -- dlatego zmuszeni byli zakupić droższy i cięższy sprzęt od Apple.

Ostatnia prosta. Apple może przygotowywać M5!

Po premierze MacBooków Air z M4 w portfolio Apple pozostaną jeszcze dwa komputery korzystające z poprzedniej generacji układów (i to w wariancie M2). Mowa o Maku Studio oraz Maku Pro. Jak twierdzi Gurman, Mac Studio ma otrzymać aktualizację do M4 jeszcze tej wiosny (marzec-czerwiec), natomiast Mac Pro przejdzie na nową architekturę latem. Nowa generacja procesorów Apple Silicon ma zapewnić jeszcze lepszą wydajność oraz efektywność energetyczną, co wpisuje się w strategię firmy.

Teraz, w erze w której Apple nauczyło się robić "ciche" premiery: bez wielkich wydarzeń i zapraszania setek gości, dawkowanie premier ma sporo sensu. Fakty są takie, że kogo jak kogo - ale ich produktami często ekscytuje się cały świat. Dlatego nie ważne czy zrobią to z pompą (jak flagowe iPhone'y), czy po cichu -- efekt jest podobny. A jak pokazała zeszłotygodniowa premiera iPhone 16e -- nawet materiały promocyjne wyglądają... z grubsza tak samo. A takie dawkowanie premier z pewnością pomaga firmie w logistyce.