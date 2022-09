Wkładki douszne AirPods Pro "nie są" kompatybilne z nowym modelem. Apple tłumaczy dlaczego

Wczoraj do sklepów trafiły nowe słuchawki AirPods Pro 2. generacji. Podobnie jak iPhone - wierzę, że mimo narzekania na to że zmieniło się niewiele, są zbyt nudne, zbyt drogie, zbyt (...) — sprzedadzą się świetnie. Bo to przecież jeden z niewielu modeli, które tak dobrze współpracuje w obrębie całego stworzonego przez Apple ekosystemu (choć na starcie się nie popisali - komputery i tablety nie skorzystają jeszcze ze wszystkich nowości). Ale wielu okazało się być zaskoczonych tym, że wkładki douszne z pierwszej i drugiej generacji się różnią, o czym producent informuje na dedykowanej im stronie pomocy:

Wkładki douszne zostały zaprojektowane specjalnie dla każdej generacji AirPods Pro, aby zapewnić najwyższą jakość i wrażeń audio. W związku z tym należy używać końcówek dousznych dostarczonych wraz ze słuchawkami AirPods Pro. Końcówki douszne AirPods Pro (1. generacji) mają wyraźnie gęstszą siatkę niż końcówki douszne AirPods Pro (2. generacji).

Oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że nowe AirPods Pro nie zmieniły w ogóle designu, nikt nie zabroni użytkownikom korzystać z nich zamiennie. Według Apple gęstość siatki wykorzystanej przy wkładkach zmienia też doznania - choć prawdopodobnie będą to niuanse, które wychwycą przede wszystkim audiofile. Żart polega na tym, że oni prawdopodobnie nie sięgają po słuchawki Apple, tylko inne kategorie produktowe. Właściciele obu generacji słuchawek zaczęli już przyglądać się sprawie - i większość nie zauważyła różnicy ani w jakości dźwięku, ani działaniu ANC. Jak wspomina Chris Welch, nawet skorzystanie z innych wkładek w prawym i lewym uchu nie zaburza równowagi. No ale w sklepie Apple można już kupić wkładki do starej i nowej generacji słuchawek. Uspokoję was - cena się nie zmieniła ;).