AirPods Pro 2 mają zadebiutować obok iPhone 14

Zapowiedziane na najbliższą środę wydarzenie jest jednym z tych, na które z zapartym tchem czeka cały świat. I nie mam najmniejszych złudzeń co do tego, że będą go oglądać setki tysięcy widzów — zarówno miłośników, jak i hejterów marki Apple. Cokolwiek by nie mówić: żadna inna firma swoimi produktami nie wzbudza tyle emocji i zainteresowania. Nie ważne czy chodzi o Samsunga i ich flagowce / składaki, Google z kolejnymi urządzeniami linii Pixel czy któregoś z chińskich producentów robiących co tylko w jego mocy, by wyprzedzić producentów o kilka długości. Widać to zarówno po toczących się online dyskusjach, jak i licznikach widzów w popularnych serwisach streamingowych — a wiadomo, że ci i tak rozkładają się pomiędzy co najmniej kilka wiodących platform — więc te liczby nigdy nie są zbyt dokładne. Jednak dysproporcja zawsze jest rażąca. No ale właśnie — w tym tygodniu mamy zobaczyć na imprezie nową linię iPhone'ów — 14 (Pro), nowe zegarki z serii Apple Watch 8 (a obok nich jeszcze odświeżony SE oraz nowy Pro), a także... będące w sferze plotek od wielu mmiesięcy słuchawki AirPods Pro drugiej generacji.

Air Pods Pro 2 zobaczymy jeszcze w tym tygodniu? Co miałoby się zmienić?

O słuchawkach AirPods można mówić dużo — dobrze i źle. Ale jakkolwiek byśmy się starali, popularności im nie odbierzemy. To jeden z tych modeli, który jest wszechobecny — i choć gdy AirPods Pro debiutowały na rynku wydawały się być niezwykle kosztowne, to obecnie konkurenci zrównali się cenowo ze słuchawkami Apple, a wielu ich nawet wyprzedziło. Akcesorium debiutowało jesienią 2019 roku — i za kilka tygodni miną trzy lata od ich premiery. To w sumie dobry czas na aktualizację — bo starzy wyjadacze już pewnie powoli zaczynają narzekać na działanie baterii w ich modelach i myślą o aktualizacji. Wszystko dobrze się składa, bo według Marka Gurmana i jego nowego raportu — w najbliższą środę mielibyśmy zobaczyć obok smartfonów i zegarków także słuchawki AirPods Pro drugiej generacji. Nie szykujcie się jednak na żadną rewolucję, która przewróci ten segment do góry nogami.

Źródło: Unsplash @justaguyintech

Według analityka, AirPods Pro 2. generacji nie będą żadną rewolucją — a co najwyżej delikatną ewolucją w porównaniu do poprzedników. Jedną z potencjalnie najważniejszych zmian będzie wyższa jakość dźwięku dzięki ALAC (Apple Lossless Audio Codec) oraz połączeniu Bluetooth 5.2. Możliwe że zgodnie z wcześniejszymi plotkami, Apple zdecdyduje się także zamieścić głośnik w etui ładującym, dizęki któremu szukanie słuchawem za pośrednictwem aplikacji "Znajdź mój" będzie dużo łatwiejsze i działać będzie analogicznie do wywoływania iPhone'a z poziomu Apple Watcha.

Cóż, patrząc w kalendarz i coraz gorzej działające akumulatory w dotychczasowych słuchawkach — zapowiedź nowej wersji słuchawek wydaje się mieć dużo sensu. Ale czy to już, czy jeszcze chwilę potrzymają nas w niepewności? To okaże się już w środę.