Polska na liście pięciu krajów, w których lepiej nie kupować nowych AirPods Pro

Chcesz zaoszczędzić na zakupie nowych słuchawek od Apple? W takim razie zapraszam do... Hongkongu

Apple podczas ubiegłotygodniowej konferencji zaprezentowało nam garść nowych sprzętów, które szokują przede wszystkim ceną. Nie ma co ukrywać, jest drogo, a w przypadku niektórych akcesoriów – bardzo drogo. Podwyżki odczuł w zasadzie cały świat, jednak w niektórych państwach kupno nowych sprzętów z nadgryzionym jabłkiem stało się wyjątkowo niekorzystne. W przypadku AirPodsów Pro drugiej generacji Polska znalazła w TOP 5 najdroższych krajów.

Chcesz kupić AirPods Pro 2 generacji? Lepiej trzymaj się z dala od Brazylii

W przypadku nowej generacji AirPodsów Pro możemy mówić bardziej o ewolucji niż rewolucji. Od strony wizualnej nie ma w zasadzie o czym mówić, są to wszakże te same słuchawki opatrzone delikatnymi zmianami kosmetycznymi. Różnice są widoczne jednak w podzespołach.

Nowy układ H2 zapewniający lepszą jakość dźwięku, dwukrotnie lepsza redukcja hałasu czy sterowanie dotykowe to bajery, za które przyjdzie nam zapłacić 1449 zł. To 200 zł więcej w stosunku do ceny poprzedniej generacji z oficjalnego sklepu Apple, oraz niespełna 400 zł więcej niż w elektromarketach. Drogo? Owszem, ale na pocieszenie powiem, że w niektórych krajach jest jeszcze gorzej.

Oto lista krajów, w których kupno nowych AirPodsów Pro jest najmniej opłacalne:

Brazylia: $504,87 / 2334 zł

Indie: $337,70 / 1561 zł

Węgry: $316,35 / 1473 zł

Dania: $310,52 / 1454 zł

Polska: $310,01 / 1449 zł

W Brazylii – która poszła z Apple na noże, wymuszając dodanie ładowarek do opakowań iPhonów – za drugą generację AirPodsów Pro trzeba zapłacić ponad 2330 zł. Państwo słynące z wybitnych piłkarzy jest zatem najdroższym miejscem do kupna nowych słuchawek od Apple. Polska znalazła się na ostatnim miejscu zestawienia, co w tym wypadku jest niefortunnym szczęściem w nieszczęściu. Spójrzmy na sprawę od drugiej strony. Oto lista krajów, w których zakup słuchawek prezentuje się najkorzystniej.

Hongkong: $235,56 / 1088 zł

Tajwan: $242,67 / 1127 zł

Malezja: $244,33 / 1129 zł

Tajlandia: $247,58 / 1143 zł

Stany Zjednoczone: $249,00 / 1150 zł

Jak widać po nowe AirPodsy Pro najlepiej jest wybrać się do Hongkongu. Dlaczego konkretnie tam? Otóż Hongkong jest specyficznym regionem administracyjnym Chin, który na mocy porozumienia chińsko-brytyjskiego ma prawo do emisji własnej waluty, jaką jest dolar Hongkongu.

Pamiętajmy jednak, że ceny w oficjalnym sklepie Apple zawsze są dużo droższe niż konkurencyjne kwoty oferowane przez autoryzowane markety. Prawdopodobnie więc cena najnowszej generacji w przeciągu następnych miesięcy zbliży się do granicy tysiąca złotych. Jeśli jednak potrzebujesz słuchawek na już i musisz kupić AirPods Pro w najbliższym czasie, to zapoznaj się z naszą pigułką wiedzy o tym modelu, dostępną pod tym adresem.