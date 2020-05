Jednak czy dwa miesiące wystarczą na uruchomienie takiego projektu? Zrobionego na kolanie, jak najbardziej. Tak wygląda eSkrzynka zrobiona na szybko. Brak jakichkolwiek ustawień, a w szczególności zmiany adresu z zameldowania na korespondencyjny (listy polecone doręczone elektronicznie i tak później wysyłane są w postaci papierowej).

Podejrzewam, że eSkrzynka powstałą tak szybko tylko po to, by mieć ewentualną furtkę na przekazanie Poczcie Polskiej naszych danych (przekazane zostaną: imię i nazwisko, numer PESEL, e-mail i numer telefonu, no i przy aktywacji eSkrzynki adres zameldowania powiązany z tymi danymi).

Po co? I tu znowu widać działanie i naciski rządu, by Poczta Polska rozsyłała pakiety wyborcze, a ta, by wykonać to zadanie potrzebowała spisów wyborców. W tym celu wysłała e-mailem żądania do gmin w Polsce o udostępnienie danych wyborców. Wybuchła afera, więc trzeba było na szybko uruchomić eSkrzynkę.

W ten sposób, Poczta Polska chcąc nie chcąc może stać się wrogiem obywateli, jeśli coś z tymi danymi się stanie, na przykład wpadną w niepowołane ręce (od 20 kwietnia do końca miesiąca zarejestrowano 24 domeny podszywające się pod adres poczty, z którego to żądanie wysłali do gmin).

Reasumując już, szkoda, że Poczta Polska zamiast skupić się na poprawie jakości swoich usług, zaprzęgana jest do działań, którymi zajmować się nie powinna. Mają wiele spraw do poprawienia w swojej podstawowej działalności. Według danych uzyskanych przez Rzeczpospolitą, jedynie 30% listów, które mają być dostarczane następnego dnia dociera na czas. Do tego mają fatalny odbiór swoich usług wśród klientów, w postaci dwukrotnie większego odsetka negatywnych komentarzy (66%) w mediach społecznościowych niż ma InPost – to dane z końca zeszłego roku. Po ostatnich działaniach myślę, że jest jeszcze gorzej.