Na wczorajszym briefingu prasowym, minister cyfryzacji Marek Zagórski zdradził, że projekt ustawy o eDoręczeniach został zatwierdzony po notyfikacji komisji Unii Europejskiej i będzie skierowany pod obrady parlamentu. Nie uściślił jednak jak dokładnie eDoręczenia będą wyglądały od praktycznej strony. Dowiadujemy się tego dzisiaj po konferencji Poczty Polskiej, która rozpoczęła się od poinformowania, iż wczoraj polski rząd wybrał platformę Envelo do obsługi eDoręczeń.

Zacznijmy jednak od punktu wyjścia, eDoręczenia to dość duży projekt, wiążący się z restrukturyzacją Poczty Polskiej, która ma ambicję w przeciągu najbliższych 4 lat być utożsamiana w miejsce operatora pocztowego kojarzącego się obecnie z firmą tradycyjną, operatorem efektywnym, kompetentnym i nowoczesnym.

W tym celu, Poczta Polska opracowała założenia strategiczne na lata 2020 – 2024, które będą skupiały się na zwiększeniu udziału Poczty Polskiej w segmencie KEP (obecnie są na 3 miejscu w Polsce), związanego z intensywnym rozwojem rynku e-commerce w Polsce oraz na cyfryzacji komunikacji, co wiąże się z kolei na spadającym udziale przesyłek listowych, które w perspektywie 2024 roku będą spadać o 9% rocznie, a rynek KEP (kurier/ekspres/paczka) będzie rósł o 14% rocznie.

Przemysław Sypniewski, prezes Zarządu Poczty Polskiej:

Zakładamy, że w 2024 roku przychody Poczty Polskiej wyniosą 7,4 mld zł. Chcemy to osiągnąć przede wszystkim poprzez rozwój usług paczkowo-kurierskich i logistycznych. Istotny będzie także wzrost efektywności działania i i zachowanie stabilności finansowej. To plany ambitne, ale realne do osiągnięcia.

Na ten cel Poczta Polska chce przeznaczyć w zakładanym okresie 1,9 mld zł inwestycji, głównie w otoczenie informatyczne i logistyczne swoich przedsięwzięć restrukturyzacyjnych, by móc konkurować z przodującymi obecnie na rynku kurierskim międzynarodowymi koncernami.

Z roku na rok rośnie liczba przesyłek e-commerce. Jesteśmy w gronie liderów rynku KEP, ale by wygrywać z działającymi w Polsce międzynarodowymi przedsiębiorstwami, konieczne są inwestycje w nowoczesne rozwiązania logistyczne i informatyczne. Planujemy, że na ten cel przeznaczymy w latach 2020-2024 – 1,9 mld zł. Chcemy uruchomić 3 nowe sortownie, zakupić osiem nowych maszyn paczkowych, a także wdrożyć pięć kluczowych systemów informatycznych.

Nas najbardziej interesuje rozwój logistyczny Poczty Polskiej, a ten, przynajmniej w planach wygląda imponująco. Obecnie Poczta Polska dysponuje siecią Odbiór w Punkcie liczącą 12 tysięcy takich punktów (razem z placówkami poczty polskiej są to stacje PKN Orlen, sklepy Żabka, kioski RUCH-u), ale do końca tego roku chcą mieć ich już 15 tysięcy.

Jeszcze lepiej wyglądają plany ze stawianiem automatów paczkowych, których obecnie jest 200 (stoją wewnątrz placówek Poczty Polskiej i dostępne są 24/7, jak i w godzinach otwarcia Biedronek, również wewnątrz tych sklepów), a do końca 2020 roku ma ich być 500. Natomiast do 2024 roku ma ich być już aż 4 tysiące, a łącznie z punktami odbioru 25 tysięcy.

Wracając na koniec do eDoręczeń, Poczta Polska i jej platforma Envelo została wybrana przez polski rząd do roli wyznaczonego operatora cyfrowego. Jak zaznaczał prezes PP, Envelo to jedyna usługa na polskim rynku, która spełnia wymagania Rozporządzenia eIDAS, na co składają się takie parametry jak zapewnienie integralności i poufności przesyłek elektronicznych, weryfikowalną identyfikację nadawcy i odbiorcy, znakowanie czasem czy potwierdzenie nadania i odbioru. To miało zadecydować o wybraniu Envelo do obsługi eDoręczeń.

Poczta Polska została powołana do tego, by doręczać informacje, być łącznikiem między państwem, obywatelem i biznesem. Dziś wiele informacji jest już doręczanych cyfrowo i poczty wielu krajów stały się naturalnymi partnerami państw w rozwoju e-korespondencji miedzy instytucjami a obywatelami. Poczta Polska chce również wspierać nasze państwo w rewolucji cyfrowej.

Na moje pytanie, czy Envelo do obsługi eDoręczeń będzie korzystać z danych Rejestru Danych Kontaktowych, o których wczoraj Wam pisałem, prezes Poczty Polskiej odpowiedział, że tak, wszelkie bazy danych osobowych będą własnością rządu, a Poczta Polska uzyska tylko do nich dostęp w celach realizacji usługi eDoręczeń w całym jej zakresie.

Dla przypomnienia, w miesiąc od uruchomienia RDK swoje wpisy składające się z numeru telefonu czy adresu e-mail zostawiło w nim milion rodaków, które to potwierdzili Profilem Zaufanym. Tak więc myślę, że do czasu zatwierdzenia ustawy o eDoręczeniach przez polski parlament, będzie to już znacznie pokaźniejsza baza danych kontaktowych obywateli.