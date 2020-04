Pomyśl, jakby to było, gdybyś zamiast wizyty w urzędzie lub osobistego odbierania listu poleconego mógł załatwić tę samą sprawę jednym kliknięciem myszy, bez względu na miejsce twojego aktualnego pobytu? Albo gdybyś zamiast posiadania wielu kont na różnych dedykowanych portalach administracji miał jedno miejsce do komunikacji ze wszystkimi podmiotami publicznymi? Nasz projekt Ci to umożliwi.

Wtedy to też podejrzewałem, że operatorem tej usługi zostanie Poczta Polska, co potwierdziło się rok później, kiedy została wybrana Narodowym Operatorem Cyfrowym. Jako platformę, która miała być do tego wykorzystana wskazywano wówczas na Envelo.

Prezes Poczty Polskiej, Przemysław Sypniewski:

Jesteśmy dobrze przygotowani do roli partnera państwa przy wdrażaniu kluczowego dla Polski programu e-administracji. Dzięki Envelo spółka jest praktycznie gotowa do utworzenia skrzynek cyfrowych dla wszystkich obywateli i podjęcia roli operatora cyfrowego.

To był sierpień 2018 roku. Dziś Ministerstwo Cyfryzacji poinformowało, że eSkrzynka jest już dostępna, uruchomiona została we współpracy z Pocztą Polską. Chęć jej założenia trzeba złożyć na portalu GOV.pl, a już samo z niej korzystanie możliwe będzie na stronie eskrzynka.poczta-polska.pl.

Minister cyfryzacji Marek Zagórski:

To projekt, nad wdrożeniem którego pracowaliśmy od dawna. Obecna sytuacja przyspieszyła tylko jego realizację. To kolejny dowód na to, że w czasie, w jakim się znaleźliśmy – cyfryzacja jest naszym sprzymierzeńcem. To także kolejny powód, dla którego warto założyć profil zaufany.

Jak założyć swoją eSkrzynkę?

Do założenia eSkrzynki będziemy potrzebowali Profilu Zaufanego, to nim się logujemy na portalu GOV.pl. Po zalogowaniu przechodzimy do sekcji – Załóż eSkrzynkę – odbieraj w domu listy polecone.

W kolejnym kroku z naszego Profilu Zaufanego pobrane zostaną dane (adres e-mail i numer telefonu), które zostaną przekazane Poczcie Polskiej w celu realizacji usługi eDoręczenia.

Następnie podajemy nasz adres zameldowania, który służy tylko do potwierdzenia naszych danych. Jeśli mieszkamy pod innym adresem, możemy go wskazać później do doręczenia fizycznego listu poleconego (miesiąc po otrzymaniu zeskanowanego listu poleconego na eSkrzynkę, zostanie on wysłany na wskazany adres w formie oryginalnej prosto do skrzynki, bez awizo).

Na koniec pozostaje podpisać nasze zgłoszenie chęci założenia eSkrzynki podpisem zaufanym na naszym Profilu Zaufanym.

Tomasz Janka, wiceprezes zarządu Poczty Polskiej ds. rozwoju:

Nasza usługa to gwarancja jakości i najwyższych standardów bezpieczeństwa. To niezwykle istotna zmiana dla wszystkich obywateli, podmiotów publicznych, ale też zmiana dla samej Poczty, która zmienia model biznesowy z tradycyjnego na elektroniczny.

Już na stronie naszej eSkrzynki trzeba wypełnić profil, w którym podajemy adres zameldowania, na który przychodzą listy polecone. To wszystko – po zapisaniu adresu eSkrzynka zostaje aktywowana. Nie dostaniemy na nią pism z sądów, prokuratur, organów ścigania czy komorników sądowych, jedynie polecone z urzędu gminy, spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, ale też od wielu innych instytucji czy firm. Usługę w każdej chwili można dezaktywować.

Zakładać teraz eSkrzynkę czy nie? Z natury jestem osobą podejrzliwą i nie byłbym sobą jakbym nie powiązał tak szybkiego uruchomienia tej usługi, raptem dzień po aferze związanej z wysłaniem żądania przez Pocztę Polską do gmin w Polsce o udostępnienie danych wyborców, w skandalicznej formie, o czym pisał wczoraj Niebezpiecznik.

PILNE! Od dzisiaj listy polecone mogą być doręczane do skrzynki pocztowej adresata, natomiast dla przesyłek kurierskich zawieszono obowiązek uzyskania pokwitowania odbioru. pic.twitter.com/EkB8a2erfF — PocztaPolska (@PocztaPolska) April 22, 2020

Wydaje mi się, że to na szybko uruchomiona furtka i inny lub dodatkowy sposób na przekazanie Poczcie Polskiej naszych danych (przekazane zostaną: imię i nazwisko, numer PESEL, e-mail i numer telefonu, no i przy aktywacji eSkrzynki adres zameldowania powiązany z tymi danymi). Tak więc jeśli nie musicie teraz posiadać takiej eSkrzynki, lepiej się z tym wstrzymać. Zwłaszcza, że od dwóch dni Poczta Polska nie musi już zostawiać awizo przy poleconych, które będą mogły być wysyłane teraz też elektronicznie, i tak dostaniecie je wprost do skrzynki, bez konieczności odbierania ich osobiście w placówkach Poczty Polskiej.

