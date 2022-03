Wiosenne porządki w Zdjęciach Google

Zdjęcia Google aktualizowane są regularnie, a w aplikacji mobilnej na Androida i iOS pojawiają się nowe, ciekawe funkcje. Na przestrzeni kilku apka zyskała dodatkowe narzędzia edycji i poprawiania zdjęć, w tym automatyczne filtry, korekty, obroty i wiele więcej. Zdjęcia Google znacznie lepiej segregują i katalogują przechowywane w nich fotografie - do tego stopnia, że może automatycznie tworzyć albumy i udostępniać je osobom, które znajdują się na fotografiach. Później te albumy mogą być samoczynnie aktualizowane o nowe zdjęcia, gdy te znajdą się w bibliotece.

Najnowsza aktualizacja Zdjęć Google w aplikacji to przede wszystkim ułatwione zarządzanie plikami w obrębie zakładki "Biblioteka". Aplikacja wyświetlać będzie zdjęcia w układzie siatki lub listy, którą będzie można filtrować według różnych kryteriów (albumy, albuby udostępnione, ulubione, foldery na urządzeniu) a następnie je sortować. Z poziomu biblioteki możliwe będzie wygodne importowanie zdjęć - zarówno z innych urządzeń, jak i usług, w tym iCloud. Kilka dni temu pisaliśmy, że Google pracuje nad usprawnionym procesem przenoszenia danych z iOS na Androida - w tym łatwiejsze przenoszenie zdjęć z usługi w chmurze od Apple. Nowa opcja importu to nie tylko zdjęcia cyfrowe. W tym miejscu będzie można zeskanować aparatem fizyczne fotografie i dodać je do usługi.

Zdjęcia Google na Androida z aktualizacją. Co nowego?

Google zapowiada także usprawnienie zakładki "Udostępnianie". W niej pojawią się m.in. dodatkowe sekcje z wydzielonymi udostępnianymi albumami, rozmowami oraz udostępnianiem zdjęć partnerowi. Zabieg ten ma ułatwisz odszukiwanie fotografii, którymi dzielimy się z innymi użytkownikami Zdjęć Google. Dodatkowo, w aplikacji zmieni się sposób zarządzania zrzutami ekranu wykonanymi w telefonie. Pozwoli to np. na oddzielenie zrzutów od zdjęć przechowywanych w usłudze - te będą zapisywane do folderu na urządzeniu i nie będą poddawane synchronizacji z usługą. W aplikacji pojawi się za to skrót przenoszący do folderu z zapisanymi zrzutami - by można było do nich łatwo powrócić. Użytkownicy Zdjęć Google na Androida będą mogli również łatwo skorzystać z dodatkowych usług oferowanych przez Obiektyw Google (Google Lens). Przy zrzutach ekranu pojawiać się będą sugestie kontekstowe z możliwością kopiowania tekstu, czy wyszukiwania przedmiotów znajdujących się na zrzutach.

Nowości w Zdjęciach Google w pierwszej kolejności powędrują do użytkowników aplikacji na Androida. Google zdradza, że aktualizacja, do pobrania w Google Play, pojawi się jeszcze w tym tygodniu. Ja bym jednak się wstrzymał z tymi optymistycznymi zapowiedziami. Jak wiadomo, firma lubi udostępniać nowe rozwiązania falami. Część z funkcji aplikacji amerykańskiej firmy wymaga zmian po stronie serwera - a to, jak wiadomo, trwa różnie. Niemniej jednak warto wyczekiwać aktualizacji. A co z użytkownikami Zdjęć Google w wersji na iOS? Ci muszą się uzbroić w cierpliwość. Nowości na iPhone'a się pojawią, ale nie wiadomo dokładnie kiedy.