Aplikacja Przejdź na Androida usprawni przenoszenie danych z iOS

Przenoszenie danych z Androida na iOS jest bardzo proste i wygodne. Podczas konfiguracji telefonu pojawi się opcja transferu z urządzenia z Androidem. Pomoże w tym aplikacja "Przenieś do iOS" dostępna w Google Play. W kilku krokach można automatycznie i bezpiecznie przenieść swoją zawartość. Procedura w drugą stronę wygląda nieco inaczej i z perspektywy użytkownika może być bardziej skomplikowana.

By przenieść się z iOS na Androida potrzebna będzie aplikacja Dysk Google oraz wykonanie kopii zapasowej. Alternatywą jest wykorzystanie kabla Lightning do USB-C i opcja kopiowania aplikacji i danych ze starego urządzenia umożliwiająca przeniesienie danych. Jednak to nie koniec możliwości. Jak podaje serwis 9to5Google, Google pracuje także nad własną aplikacją mobilną dostępną na iOS, która procedurę przejścia na smartfon z Androidem z iPhone'a ułatwi i sprawi, że transfer danych będzie wygodniejszy.

Google szykuje aplikację mobilną "Przejdź na Androida". Przyspieszy przenoszenie danych z iPhone'a

Pierwsze informacje na temat aplikacji mobilnej "Przejdź na Androida" pojawiły się już w zeszłym roku. Google wciąż nie zdecydowało się na jej udostępnienie i nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Jednak redaktorzy 9to5Google dotarli do nowych informacji wskazujących, że aplikacja otrzyma dodatkowe funkcjonalności. Jedną z nich będzie przenoszenie zdjęć i filmów z chmury iCloud. By zrobić to obecnie, wymagane jest skorzystanie z funkcji "Prześlij kopię swoich zdjęć i wideo", o której pisaliśmy w zeszłym roku.

O ile narzędzie to działa, tak sam transfer między usługami trwa dość długo. W moim przypadku było to 2 tygodnie. Nie wiadomo jednak czy aplikacja "Przejdź na Androida" pozwoli na szybsze przeniesienie multimediów czy tylko pozwoli na uruchomienie procedury skopiowania zdjęć i wideo ze Zdjęć iCloud do Zdjęć Google. "Przejdź na Androida" ma też wspierać transfer danych z wykorzystaniem przewodu Lightning do USB-C, co znacznie przyspieszy całą procedurę. Pytanie tylko, kiedy Google zdecyduje się na udostępnienie tej aplikacji. Wkrótce minie rok od pierwszych, nieoficjalnych zapowiedzi.

Obrazek wyróżniający: Thai Nguyen z Unsplash