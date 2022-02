Tryb nocny i zdjęcia w ruchu z Huawei P50 Pro

Tryb nocny, z którego można skorzystać w najnowszym Huawei P50 Pro, sam zadba o to, by wykonywane po ciemku zdjęcie wyglądało jak najlepiej. Oznacza to, że w tle powstaje wiele zdjęć, które są niedoświetlone i prześwietlone, a z ich połączenia wyłania się jedna, gotowa fotka. W niektórych przypadkach smartfon potrzebuje dłuższej chwili, by zrobić wszystkie potrzebne ujęcia, ale efekt jest wart naszej odrobinki cierpliwości. Tryb nocny działa oczywiście dla każdego obiektywu - dobrze wiemy, jak istotne są zdjęcia z przedniego aparatu i tryb nocny jest do naszej dyspozycji także w przedniej kamerce, więc bez obaw.

Coraz częściej robimy też zdjęcia podczas różnych aktywności - gdy sami ćwiczymy, biegamy albo staramy się złapać ujęcie ruchomych obiektów. Z tej drugiej kategorii warto wymienić przypadek, w którym robimy zdjęcia poruszającym się autom. Efekt rozmycia świateł jest bardzo efekciarski i prezentuje się znakomicie nawet na zwykłej fotce - dodaje jej to uroku i dynamiki.

Po więcej zapraszamy do wideo powyżej.

Materiał powstał we współpracy z Huawei.