realme twierdzi, że model 9 Pro Plus robi zdjęcia jak flagowce

Premiera realme 9 Pro i realme 9 Pro Plus odbędzie się 16 lutego. Smartfony zostaną pokazane tego dnia również w Polsce.

Nie wiadomo jaka będzie cena nowych urządzeń – spekuluje się o kwotach rzędu półtora do dwóch tysięcy złotych. realme twierdzi jednak, że zdjęcia z tych urządzeń będą spokojnie dotrzymywać kroku zdjęciom zrobionym dużo droższymi telefonami. A na dowód opublikowało kilka fotografii, zestawiając realme 9 Pro Plus z flagowcami.

realme twierdzi, że takie zdjęcia z modelu 9 Pro Plus to zasługa obiektywu Sony IMX766, wyposażonego w optyczną stabilizację obrazu i zaawansowanego oprogramowania. Producent chwali się również technologią realme ProLight, która umożliwia robienie wyraźnych zdjęć w słabym oświetleniu.

Xiaomi 12

Samsung S21 Ultra

realme 9 Pro Plus

Pixel 6

Z zamieszczonej na Twitterze grafice wynika, że model 9 Pro Plus 5G będzie napędzany procesorem firmy MediaTek – Dimensity 920. Do pomocy będzie miał 8 GB RAM, pamięć wbudowana to 256 GB. Realme pisze też, że nowy procesor to nie wszystko, poprawiona ma być również praca kamer i bateria.

Smartfon ma być wyposażony w ekran AMOLED odświeżany do 120 Hz. Jego przekątna to 6.43 cala.

Nieco więcej szczegółów wiadomo o modelu Realme 9 Pro. Ma on mieć 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Za działanie będzie odpowiedzialny procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G z 8 GB RAM i 128 GB pamięci UFS 2.2.

Zestaw kamer będzie dość standardowy – 64 MP obiektyw główny, 8 MP szeroki kąt, 2 MP makro i 16 MP selfie.

Oba modele będą obsługiwać 5G.