Windows w końcu pozbędzie się ikon, które są w nim od… 1995 roku

Niekonsekwencja w wyglądzie systemu Windows nie jest jakąś nową przypadłością produktu Microsoftu. Od strony wizualnej program może i ma się czym pochwalić, ale rażące pozostałości po poprzednikach widoczne są w nim na każdym kroku. Nietrudno znaleźć elementy z Windowsa 8.1, 7 czy nawet Visty. Bardziej dociekliwi znajdą też takie z… Windowsa 95. Tak, z jakichś nieznanych nikomu przyczyn w kodzie systemu operacyjnego z 2021 roku znajduje się wstawki które mają prawie 30 lat. Znaleźć je możemy m.in. w zasobniku ikon. Jeżeli ktoś jednak używał ich do czegokolwiek – lepiej, żeby się z nimi pożegnał, ponieważ Microsoft w końcu zamienia je na coś wyglądającego bardziej współcześnie.

Windows w końcu pozbędzie się ikon z 1995 r.

Nie tak dawno pisaliśmy wam o tym, że w kolejnej wersji Windows 10 zmienią się m.in. ikony folderów biblioteki, kosza czy dysków. Jak się okazuje, nie tylko one ulegną renowacji. Windows Latest zauważył, że w bilbiotece, która wykorzystywana była do przechowywania ikon (shell32.dll) również zaszły spore zmiany. W miejsce mocno przestarzałych ikon pamiętających jeszcze lata 90’te wprowadzono nowoczesne odpowiedniki, które, trzeba przyznać, wyglądają znacznie lepiej.

Zmiany mają być udostępnione dla wszystkich użytkowników w ramach Windows 10 Sun Valley Update i mają stanowić kolejny krok do pełnej wizualnej spójności Windowsa. I o ile zdecydowanie trzeba pochwalić Microsoft za taki krok, to nie da się nie uśmiechnąć pod nosem, kiedy przypomnimy sobie, jak dużo czasu zajęło firmie zmodernizowanie tak prostego elementu oraz jak wiele jeszcze jest do zrobienia w tej kwestii. Można nawet zapytać, czy to oznacza, że na naprawdę dzisiejszych problemów, chociażby z niespójnym menu kontekstowym, bądź też z nieużytecznymi kafelkami w Menu Start przyjdzie nam poczekać kolejne 30 lat? Tego nie wiemy. Jeżeli jednak zależy wam na tym, jak wasz system wygląda, zachęcam do zerknięcia na nasz krótki poradnik, jak uczynić system Windows ładniejszym.

