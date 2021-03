W najnowszym wpisie na blogu Windows Insider, autorzy wspominają też o innych poprawkach jakie pojawią się w buildzie 21343. Mowa to między innymi o zmianach w aplikacji Microsoft Defender oraz Windows Sandbox, które mają teraz działać nieco sprawniej i szybciej się uruchamiać. Co ciekawe w nowym buildzie zaczną też działać nowe skróty podczas zmiany nazw plików oraz ikon. Przyciskając Ctrl + prawa/lewa strzałka przesuniemy kursor o całe słowa, Ctrl + Delete skasuje całe słowo przed kursorem, a Ctrl + Backspace za nim. Zanim jednak te zmiany trafią do wszystkich użytkowników Window 10 to jeszcze nieco czasu minie.