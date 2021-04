Mało rzeczy w Windowsie nie wyszło tak bardzo, jak nowe Menu Start

Windows 8 był pomysłem odważnym i tego określenia nikt mu nie zabierze. Microsoft, wiedziony przeświadczeniem, że oto urządzenia z dotykowym ekranem są przyszłością branży postanowił postawić zerwać z dotychczasowym konceptem, dając wszystkim użytkownikom system zoptymalizowany pod obsługę dotykiem. Firma po drodze popełniła szereg dramatycznych wpadek. Po pierwsze, wycofała się wpół drogi, zostawiając użytkowników z systemem, w którym co prawna menu start było zrobione „pod dotyk”, ale cała reszta systemu – już nie, w skutek czego beznadziejnie korzystało się z niego zarówno użytkownikom tabletów, jak i desktopów. Po drugie – same tablety w tamtym momencie miały nieco za mało mocy, by można było na nich w komfortowy sposób pracować na pełnych desktopowych aplikacjach, a nikt nie miał za bardzo pomysłu, jak powinien wyglądać zoptymalizowany pod dotyk interfejs wielu programów. Na szczęście, pomysł szybko zaorano, w Windowsie 10 wracając do prawie klasycznego Menu Start.

Jednak tutaj problemy z Menu Start się nie skończyły, ponieważ tutaj też Microsoft poległ na całej linii

Wydawać by się mogło, że wracając do klasyki, Microsoft wybiera bezpieczną opcję. Jednak ktoś w firmie postanowił, że w sumie kafelkowe Menu Start nie było w cale aż tak złym pomysłem i postanowił połączyć te dwa koncepty, tworząc program, który mamy w Windows 10 dziś. I trzeba przyznać, że na początku kafelki mi również wydawały mi się bardzo dobrym pomysłem. W 2015 r. nie mogłem się doczekać na to, aż firmy trzecie zaimplementują dodatkowe funkcjonalności do swoich programów, by kafelki stały się użyteczne.

I czekałem.

Czekałem jeszcze trochę.

Jeszcze momencik i na pewno ktoś coś zrobi.