Windows 10 może być ładny. Wystarczy kilka prostych zabiegów

W ciągu całego swojego życia wiele się nasłuchałem o tym, jak to Windows 10 jest wizualnie „do tyłu” w stosunku do innych systemów operacyjnych. Wiecie – niespójność graficzna wewnątrz systemu, takie-se animacje czy personalizacja ograniczająca się do zmiany tapety i koloru menu. Jednak są to trochę narzekania podobne do tych, gdy ktoś marudzi, że jego samochód wolno jedzie, a nie wykorzystuje najwyższych 3 biegów. Owszem, Windows 10 nie jest najpiękniejszy i jeżeli komuś nie podoba się jego estetyka (choć mi akurat podoba się bardzo), to nigdy piękny nie będzie. Jest jednak multum narzędzi, w większości darmowych, które sprawią, że wygląd naszego systemu, na który przecież patrzymy się przez dużą część dnia (a nawet większość, jeżeli pracujemy w biurze) znacznie się poprawi.

Jak zrobić Windows 10 ładniejszym?

Tutaj mały disclaimer. Przedstawione poniżej zmiany nie są oczywiście wszystkimi, które możecie wdrożyć. Są to w większości tricki które stosuję sam i które wiem, że działają. Zmiany, które tu widzicie są więc tymi, które sprawiają, że Windows podoba się bardziej mi i końcowy efekt wcale nie musi być najlepszy dla was. Zachęcam więc po pierwsze do wybierania z poniższej listy tego co wam się podoba, a także do eksperymentowania na własną rękę. No to co, zaczynamy?

1. Usuwamy wszystkie ikony z pulpitu. Tak – wszystkie

Jednym z elementów, który bardzo mocno zaśmieca i psuje wygląd systemu są śmieci, które gromadzimy na pulpicie. Wiecie – pobrane memy, jakieś na szybko zapisane dokumenty czy projekty, nad którymi aktualnie pracujemy. Nie jestem osobą, która ma foldery typu „Z pulpitu 3”, ale mam tendencję do śmiecenia. Dążenie do tego, żeby system wyglądał nieco schludniej to więc też nauka organizacji, by nie korzystać z pulpitu jako z podręcznego folderu.