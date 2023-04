Tu reklam jeszcze nie było. Windows 11 niczym tablica ogłoszeniowa

Ponad rok temu użytkownicy Windows 11 obudzili się w dość dziwnej rzeczywistości. System zaczął wyświetlać różne reklamy rozwiązań oferowanych przez Microsoft - co też niestety nie było żadną nowością. Reklamy pojawiły Po menu start i blokadzie ekranu, przyszła pora na Eksplorator Plików. Tu zaczęły być wyświetlane reklamy kontekstowe mające ułatwić nam pracę na plikach z wykorzystaniem aplikacji dostarczanych przez twórców Windowsa. Przykład? Odwiedzając folder Dokumenty, na pasku statusu pojawiła się informacja zachęcająca do skorzystania z aplikacji Microsoft Editor (Redaktor Microsoft). To narzędzie do sprawdzania gramatyki i pisowni. Znajduje literówki oraz wyszukuje błędy np. w pisowni wielkich liter oraz interpunkcji.

Reklamy w Windowsie wywołały burzę w mediach społecznościowych, gdzie na Microsoft spadła lawina krytycznych komentarzy, które nie dość, że uderzały wprost w politykę Microsoftu, to przypominały, że nie jest to pierwszy raz, gdy Amerykanie próbowali wprowadzić do swojego systemu operacyjnego reklamy - i to nie tylko swoich produktów. Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu, gdy w Eksploratorze Plików pojawiały się sugestie i zachęty do korzystania z aplikacji OneDrive. Na te komentarze szybko zareagowała firma starając się przekonywać, że to tylko testy, użytkownicy nie mieli tego zobaczyć - a najlepiej to o całej sprawie zapomnieć.

Kolejne reklamy w Windows 11. Gdzie tym razem?

Jednak nie powinniśmy zapominać - tym bardziej, że jeszcze kilka tygodni temu pisaliśmy o dość agresywnej polityce Microsoftu, który zaczął wyświetlać.... reklamy pełnoekranowe. Dotyczą one przede wszystkim przeglądarki internetowej Edge, która ma oferować dużo więcej możliwości niż konkurencyjne rozwiązania. Jak się okazało - reklamy, które miały być w teorii skierowane do tych, którzy pierwszy raz uruchamiają komputer z Windows 11 i lub przeglądarkę Edge, wyświetlane były znacznie większej liczbie osób, które - delikatnie mówiąc - nie są zbyt zadowolone z obrotu spraw. Użytkownicy zdają się nie być przyzwyczajeni do tego, że system operacyjny w ich komputerze staje się w pewnym sensie... pełnoprawną przestrzenią reklamową, co powoli staje się rzeczywistością mimo faktu, że Microsoft stale podkreśla, że to wyłącznie testy i nie ma się czego obawiać.

Nie da się ukryć, że te testy trwają nadal, a Microsoft testuje cierpliwość użytkowników wprowadzając kolejne reklamy wyświetlane w Windowsie. Tym razem dotyczą one usług firmy, które w sposób naturalny pomagają w rozwinięciu możliwości systemu. Jak informuje TechSpot, cztery reklamy, a raczej wyskakujące na pasku zadań powiadomienia, zachęcają użytkowników systemu Windows 11 do do zarejestrowania oficjalnego konta Microsoft. "Reklamy" te przedstawiają również dodatkowe korzyści płynące z możliwości wykonania kopii zapasowej urządzenia, korzystania z pakietu biurowego Microsoft 365, personalizacji ustawień bezpieczeństwa oraz czy skorzystania z 5 GB darmowej pamięci w chmurze oferującej zdalny dostęp do plików. I choć nie wygląda to zbyt inwazyjnie, niektórym osobom się to nie podoba - chcą korzystać z systemu po swojemu i na własnych warunkach.

Nie brakuje jednak komentarzy sugerujących, że tego typu zagrywki ze strony Microsoftu są milej widziane niż przekształcenie systemu w usługę, która z pewnością przepełniona będzie wszelkiej maści treściami reklamowymi, których użytkownik nie będzie mógł pominąć bez płacenia. Pytanie tylko czy na tak radykalny krok twórcy Windowsa kiedykolwiek się zdecydują...