Windows Defender to darmowy pakiet bezpieczeństwa dostępny na systemy operacyjne Windows 10 i Windows 11. Jest to system zabezpieczeń, który zapewnia dobrą ochronę przed wirusami, oprogramowaniem szpiegującym, ransomware i innymi zagrożeniami. Defender działa w tle systemu operacyjnego, skanuje pliki i urządzenia podłączone do komputera oraz monitoruje aktywności systemu w poszukiwaniu potencjalnych zagrożeń.

Warto wspomnieć o tym, że Windows Defender korzysta z technologii sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, aby automatycznie identyfikować i blokować zagrożenia. Program regularnie aktualizuje swoją bazę danych o nowe definicje wirusów i szkodliwego oprogramowania, co zapewnia ochronę przed najnowszymi zagrożeniami. Wraz z aktualizacjami Windows Update, lecą nowe definicje do Defendera - to akurat bardzo ważna zaleta.

Ponadto, Windows Defender posiada również funkcje zabezpieczające przed atakami phishingowymi, które mogą próbować wyłudzić dane logowania do kont użytkowników. Program zawiera także narzędzia do skanowania plików i folderów ręcznie - tak, jak zwykły pakiet antywirusowy / all-in-one.

Defender w Windows 11 - różnice względem Windows 10

Jednym z najważniejszych ulepszeń jest nowy mechanizm ochrony przed ransomware. Windows 11 posiada wbudowaną funkcję "Controlled Folder Access" (Kontrolowany dostęp do folderów), która chroni użytkowników przed próbami zaszyfrowania plików przez szkodliwe oprogramowanie typu ransomware. Funkcja ta umożliwia użytkownikom zdefiniowanie listy zaufanych aplikacji, które mają dostęp do określonych folderów, a także blokuje dostęp do nich dla niezaufanych aplikacji. W Windows 10 ta funkcja też jest dostępna, ale nie jest ona wbudowana bezpośrednio w interfejs Defendera.

Kolejnym ulepszeniem jest wbudowana funkcja zabezpieczeń urządzeń. Windows 11 umożliwia użytkownikom zarządzanie urządzeniami podłączonymi do komputera, takimi jak klawiatury, myszy czy karty sieciowe, aby uniknąć ataków ze strony złośliwego oprogramowania. Co więcej, Windows 11 wprowadza także nowy tryb "Zero Trust" (Zero zaufania), który chroni użytkowników przed atakami typu phishing. Tryb ten wymaga, aby użytkownicy potwierdzili swoją tożsamość przed zalogowaniem się do witryny internetowej, co pomaga w zapobieganiu atakom phishingowym. I ostatecznie, Windows Defender w Windows 11 oferuje ulepszony skaner dla plików i urządzeń podłączonych do komputera, a także bardziej przejrzysty interfejs użytkownika, który umożliwia łatwiejsze zarządzanie funkcjami zabezpieczeń.

Czy Windows Defender Ci wystarczy?

Windows Defender to bez wątpienia dobry pakiet zabezpieczeń, który oferuje skuteczną ochronę przed wieloma rodzajami zagrożeń. Jednakże, w przypadku, gdy użytkownik korzysta z komputera w sposób, który naraża go na większe ryzyko, jak na przykład podczas przeglądania nierzadko podejrzajnych stron internetowych, pobierania plików z nieznanych źródeł, korzystania z niezabezpieczonych sieci Wi-Fi, czy otwierania podejrzanych załączników, warto rozważyć dodatkowe rozwiązania zabezpieczeń. To samo mogę powiedzieć o funkcjonowaniu w firmach, gdzie pracujemy na bardzo newralgicznych danych. Wtedy, sam Defender może nie wystarczyć.

Większość szkodliwego oprogramowania działa w sposób ukryty i nie daje o sobie znać, aż do momentu, gdy zaczyna powodować poważne problemy z funkcjonowaniem komputera. Dodatkowy pakiet zabezpieczeń może wykryć i zneutralizować szkodliwe oprogramowanie, zanim zdąży ono zaszkodzić systemowi. Co prawda, Windows Defender jest niezły w rozpoznawaniu w porę takich zagrożeń i zbiera za to dobre oceny - jednak (to prywata, a nie lokowanie) osobiście byłem super-zadowolony chociażby z ESET-a. Nie zamulał komputera, nie był nachalny, a naprawdę działał.

Jeśli użytkownik korzysta z komputera w sposób, który naraża go na większe ryzyko, dodatkowy pakiet zabezpieczeń może być niezbędny. W przypadku, gdy korzysta się z nieznanych źródeł, takich jak pobieranie plików z internetu, warto zainstalować dodatkowe narzędzia do skanowania plików, które pomogą w wykryciu i usunięciu szkodliwego oprogramowania. To samo mogę powiedzieć o mniej świadomych zagrożeń użytkownikach: jeżeli znacie kogoś, kto kliknie we wszystko, pobierze każdy załącznik i złapie się na dziki phishing: lepiej zabezpieczyć takiego człowieka dodatkowo, bo nie da się w pełni ręczyć za Defendera, choć jest naprawdę dobry.

Jak dobry jest Windows Defender?

Jednym z najważniejszych testów, w których bierze udział Windows Defender, jest test przeprowadzany przez niezależną organizację AV-TEST. I tutaj sprawa jest bardzo ciekawa, bo Defender zdaje się być naprawdę dobrym pakietem bezpieczeństwa dla użytkowników Windows. Może jednak nie jest tak, że trzeba się doposażać w kolejne rozwiązanie stojące na straży zabezpieczeń komputera?

AV-TEST to niemiecka organizacja, która od ponad 15 lat zajmuje się testowaniem i ocenianiem pakietów zabezpieczeń przed wirusami i innymi zagrożeniami internetowymi. Organizacja ta przeprowadza testy co dwa miesiące, w których bierze udział wiele różnych pakietów zabezpieczeń, w tym także Windows Defender.

Z ocenami nie zawsze jest tak dobrze - na Windows 10 wszystko było w porządku, naprawdę. W sierpniu 2022 roku Defender zaliczył tam zaskakująco ostatnie miejsce, nieco się poprawił, a po kilku miesiącach znowu spadł na ostatnie miejsce: wszystko przez zabrane punkty za wydajność. W teście AV-TEST, przeprowadzonym w marcu i kwietniu 2021 roku, Windows Defender otrzymał natomiast świetną ocenę W teście tym Windows Defender zdobył maksymalną liczbę punktów za ochronę przed zagrożeniami i wykrywalność szkodliwego oprogramowania. Otrzymał także maksymalną liczbę punktów za wydajność, co oznacza, że nie wpływał na prędkość działania systemu operacyjnego.

W poprzednich testach AV-TEST Windows Defender również zdobywał wysokie oceny. W testach przeprowadzonych w 2020 roku Windows Defender otrzymał doskonałe oceny za ochronę przed zagrożeniami i wykrywalność szkodliwego oprogramowania oraz bardzo dobrą ocenę za wydajność. W testach przeprowadzonych w 2019 roku Windows Defender otrzymał również bardzo dobre oceny za wszystkie trzy kategorie. Jako że Windows jest wiecznym placem budowy - oceny Defendera dynamicznie zmieniają się głównie z powodu ciągłych zmian. Dobrze? Źle? Różnie. Pewne jest jednak to, że w porównaniu do lat świetności Windows 7, czy Windows 8(.1) - Microsoft wprowadził nową jakość do swojego podstawowego pakietu bezpieczeństwa.

Technologiczny "random" oraz świadomy użytkownik

Nie bijcie za zapożyczenie z angliszcza: ustalmy sobie, że ów "random" to taki człowiek, co wie, gdzie kliknąć, żeby "był Internet" (kolorowe kółeczko z napisem "Chrome"), a świadomy użytkownik - wie, na czym polegają poszczególne zagrożenia, zdaje sobie z nich sprawę i ma o nich jakieś pojęcie. Dobrze?

W przypadku świadomego użytkownika, który będzie rozumieć sens i ideę cyberzagrożeń, czyta o nich, a także potrafi sam działać w taki sposób, żeby się na nie naciąć, a ponadto - nie wystawia się na nie: sens dodatkowej ochrony jest w mojej skromnej ocenie niewielki. Aczkolwiek, jeżeli zdarza się, że buszuje po "ciemnych" stronach Internetu, a także lubi coś pobrać z niekoniecznie znanego źródła: może doposażyć się bardziej.

"Random", któremu usuniesz z Pulpitu Chrome'a i jest wielka afera, bo "Internet usunęli" - powinien mieć coś więcej. Kliknie w cokolwiek, zaloguje się tam, gdzie nie powinien i będzie spory problem. Warto przypomnieć przy tej okazji, że gdy instalujemy dodatkowy pakiet zabezpieczeń - Defender wyłącza się, aby się nie dublować i nie obciążać maszyny. Właściwie tylko od Was zależy decyzja o tym, jak sprawę rozegracie. Pewne jest jednak to, że Defender jest naprawdę dopracowany i tu Microsoft trzeba pochwalić. Sporo zmieniło się na przestrzeni lat i można powiedzieć, że Windows - mimo swojej popularności, która indukuje działalność cyberprzestępców - radzi sobie świetnie, jak chodzi o zagrożenia.