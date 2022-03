W najnowszej wersji rozwojowej Windows 11 zaczęło pojawiać się więcej reklam. Po menu start i blokadzie ekranu, przyszła pora na Eksplorator Plików. Jednak w tym przypadku reklamy mają być bardziej kontekstowe. Odwiedzając folder Dokumenty, na pasku statusu pojawia się informacja zachęcająca do skorzystania z aplikacji Microsoft Editor (Redaktor Microsoft). To narzędzie do sprawdzania gramatyki i pisowni. Znajduje literówki oraz wyszukuje błędy np. w pisowni wielkich liter oraz interpunkcji.

Reklamy w Windows 11 dotarły do Eksploratora Plików

W mediach społecznościowych już teraz pojawiają się krytyczne komentarze, które nie dość, że uderzają w politykę Microsoftu, to przypominają, że nie jest to pierwszy raz, gdy Amerykanie usilnie starają się przemycić do swojego systemu operacyjnego reklamy - i to nie tylko swoich produktów. Podobna sytuacja miała miejsce kilka lat temu, gdy w Eksploratorze Plików pojawiały się sugestie i zachęty do korzystania z aplikacji OneDrive.

Pisaliśmy o tym już w 2017 r. w tekście Reklamy w Eksploratorze plików na Windows 10. Gdzie?!. Baner reklamowy wyświetlający informacje o OneDrive wraz z cennikiem był szeroko krytykowany przez wszystkich. Kilka dni później pojawiły się sygnały, że reklamy zaczęły pojawiać się na pasku zadań. Microsoft szybko wycofał się z tej decyzji, jednak widać teraz, że nieśmiało wraca do swojego pomysłu. Choć krótka informacja o Microsoft Editor nie jest tak inwazyjna, jak zajmujący pół ekranu baner OneDrive, tak podejrzewam, że i ten ruch nie spodoba się wielu osobom.

Pytanie jednak czy Microsoft się wycofa ze swoich pomysłów. Już teraz w Windows 11 nie brakuje "reklam" i promowania przez firmę różnych aplikacji. Znajdziecie je na ekranie blokady, a nawet w Menu Start, gdzie już po czystej instalacji systemu pojawiają się ikony programów, które nie są instalowane domyślnie, ale Microsoft zachęca do ich sprawdzenia. Najnowszą z nich jest Clipchamp, która pojawia się po aktualizacji Windows 11 do wersji Build 22572. To "darmowa" aplikacja do edycji plików wideo, która szybko okazuje się, że wcale darmowa nie jest. By móc edytować pliki w rozdzielczościach HD oraz Full HD trzeba już zapłacić.