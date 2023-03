Więcej reklam w Windows. Microsoft nie zna umiaru

Mimo przejścia na silnik Chromium, Microsoft w Edge'u nie zwalnia tempa. Produkt ma w dalszym ciągu przyciągać użytkowników i gigant zdaje się mieć nadzieję na to, że uda się to zrobić za pomocą reklam uruchamiających się na pełnym ekranie, które w swoim założeniu mają zachęcić do wybrania tej przeglądarki jako domyślnej. W materiałach reklamowych, Microsoft od jakiegoś czasu zwraca uwagę na to, że co prawda Edge działa na silniku od Google, ale ma sporo unikalnych dla siebie funkcji oraz cech i jest to prawda. W sumie nie widzę nic złego w takich treściach, o ile nie są one intruzywne i użytkownik może ustalić, czy w ogóle chce widzieć takie w przyszłości.

Co ciekawe, Microsoft w ostatnim czasie pokazywał podobne ekrany tylko użytkownikom, którzy uruchamiali system lub Edge'a po raz pierwszy. Okazuje się jednak, że tego typu treści otrzymuje znacznie więcej osób, które - delikatnie mówiąc - nie są zbyt zadowolone z obrotu spraw. Użytkownicy zdają się nie być przyzwyczajeni do tego, że system operacyjny w ich komputerze staje się w pewnym sensie... pełnoprawną przestrzenią reklamową. Wpisuje się to w model Windows as a service (jako usługa, nie jako produkt sam w sobie) ze wszystkimi zaletami i wadami takiego podejścia. "Okienka" są darmowe, aktualizacje - o ile mamy do nich prawo - możemy instalować bez opłat, ale jednocześnie to Microsoft decyduje o tym, co znajdzie się w OS-ie. Kiedyś takie reklamy byłyby pewnie nie do pomyślenia, ale dzisiaj... coraz mniej osób widzi w tym jakikolwiek powód do narzekań. Aczkolwiek opór i tak zdaje się być całkiem spory.

Jestem pewien, że takich reklam będzie więcej. Oby Microsoft tylko nie "przegiął"

Co za dużo, to zdecydowanie niezdrowo. Microsoft był krytykowany w przeszłości za nazbyt agresywne promowanie aktualizacji do Windows 10 (kiedy gigantowi zależało na szybkiej adopcji OS-u), a także za ilość treści sponsorowanych w Windows 11, których jest niestety więcej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę to, że w ogólnym rozrachunku, nie jest to tak ogromnie przeszkadzające użytkownikom. Tyle, że - właśnie. Jeżeli Microsoft zdecyduje się znacząco zwiększyć podaż takich materiałów, albo zmieni ich charakter na taki, który będzie mniej do przyjęcia przez użytkowników - skończy się to falami niezadowolenia, które akurat wtedy będą jak najbardziej słuszne.