Zgodnie z oczekiwaniami Microsoft stale dopieszcza wygląd Windows 11 oraz swoich aplikacji, przygotował także aktualizację przyspieszającą działania systemu i czyniącą go bardziej stabilnym.

Windows 11 przywitał nas odświeżonym interfejsem, ale trudno uznać prace nad designem systemu za ukończone. Żadnym wyzwaniem nie jest znalezienie elementów systemu, które nie doczekały się poprawek lub całkowitego redesignu, więc ta spójność to wciąż nieosiągnięty przez Microsoft cel. Ale z każdą aktualizacją pojawiają się mniejsze lub większe usprawnienia, które zbliżają system do linii mety. Najnowszymi zmianami są poprawki w Eksploratorze Windows oraz aplikacji Twój telefon.

Microsoft uzupełnia luki w wyglądzie Windows 11

Jeśli pamiętacie, Windows 11 wprowadził nowe menu kontekstowe, które nie tylko lepiej wygląda i jest wygodniejsze przy obsłudze dotykowej, ale także wykorzystano w nim API, dzięki któremu lepiej zarządza się dodatkowymi funkcjami z aplikacji firm trzecich. To spowodowało, że poprzednie menu kontekstowe schowano pod jedną pozycji, na wypadek, gdyby nasza aplikacja nie była w pełni kompatybilna z Windows 11. Jednocześnie zachowano również starszy wygląd tego menu, więc nie wyglądało ono zbyt dobrze na tle stylu Windows 11. Microsoft testuje więc poprawkę, w której poprzednie klasyczne menu zyskuje nowoczesny wygląd, ale na tę chwilę nie jest jeszcze zgodne np. z wybranym kolorem akcentu, więc korzysta z domyślnego niebieskiego. Nie jest jasne, kiedy może pojawić się ta nowinka w Windows 11 i w jakiej ostatecznie postaci zostanie wdrożona, ale całkiem możliwe, że będzie częścią październikowej aktualizacji dla Windows 11 w przyszłym roku (Windows 11 22H2).

Aplikacja Twój telefon dla Windows 11

Być może wcześniej otrzymamy nową wersję aplikacji Twój telefon, którą zaprojektowano z myślą o Windows 11. Po tym jak poprawione zostały interfejsy Painta, Zdjęć, Sklepu czy Kalkulatora, Microsoft zabrał się do pracy nad nowym wyglądem Twojego telefonu, gdzie nie pojawiają się nowe funkcje, ale zmieniona jest organizacja sekcji z powiadomieniami i panelem nawigacji, który znajduje się w górnej części w postaci poziomej. Wszystko na celu przyspieszenia pracy z aplikacją, bo niektóre z czynności będzie można wykonywać bez dodatkowych kliknięć. Styl zgodny z Windows 11 wygląda świetnie, ale pytanie brzmi, co stanie się z aplikacją dla Windows 10.

Windows 11 szybszy i stabilniejszy

W ramach programu Insider Microsoft przygotował też zmiany pod maską. Wersja KB5007215 obracała za cel usprawnienie pracy systemu na procesorach Ryzen, gdzie spadki wydajności o 3-5%, a w niektórych okolicznościach nawet do 10-15%. Aktualizacja pojawia się w ramach Windows Update, ale jeśli chcielibyście ją pobrać i zainstalować ręcznie, to nie będzie z tym problemu - odwiedźcie tę stronę. W kontekście ogólnej poprawy stabilności i wydajności Microsoft testuje wydanie Windows 11 Build 22000.346, które wprowadza poprawki w Eksploratorze Windows i centrum powiadomień. Jednym z objawów było spowolnienie systemu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nawet na pulpicie - wywołanie menu kontekstowego wstrzymywało działanie systemu, co jest dziwnym i niespodziewanym zachowaniem systemu, szczególnie na mocniejszych maszynach.

Trudno nie odnieść wrażenia, że Windows 11 jest sporym placem budowy, na którym prace trwają na każdym froncie. Było jasne, że takie działania będą potrzebne, bo jeszcze przed październikową premierą Windows 11

