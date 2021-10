11 powodów, żeby zainstalować Windows 11

Przygotowaliśmy 11 najważniejszych powodów, dla których warto zainstalować Windows 11 jak najszybciej.

Odświeżone środowisko (interfejs)

Windows 11 przynosi odświeżony wygląd systemu, który umieszcza przycisk Start i Menu Start w centralnej części ekranu wraz z najbardziej potrzebnymi skrótami. Nowy interfejs to między innymi delikatniejsze wykończenia okien aplikacji i bardziej przejrzysty układ Ustawień, dzięki czemu o wiele szybciej dotrzecie do tych najbardziej potrzebnych, a w razie potrzeby możecie użyć wyszukiwarki. Centrum akcji zawiera skróty do najczęściej używanych opcji, jak sieć Wi-Fi czy nowe Tryby skupienia pozwalające wyciszyć wybrane powiadomienia, by można było skupić się na swoim zadaniu.

Lepsza organizacja pracy w oknach

Windows od zawsze cechował się dużą swobodą w organizacji pracy w wielu aplikacjach i oknach, a teraz zorganizowanie sobie środowiska do pracy, nauki czy nawet rozrywki jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Po najechaniu kursorem na przycisk maksymalizacji okna ujrzymy kilka wariantów ułożenia okien. Po wybraniu jednego ze schematów wystarczy wskazać kolejne aplikacjie, które zajmą wskazane miejsca i okna ułożą się wedle naszych oczekiwań. Podział pół na pół to jeden z wielu wariantów, bo dostępne są też między innymi układy dla trzech okien obok siebie o różnych proporcjach, czy ten dzielący ekran na cztery równe obszary, co dla osób korzystających z większych monitorów może być świetnym rozwiązaniem. Co więcej, pogrupowane okna aplikacji są dostępne wspólnie w podglądzie aktywnych programów, dzięki czemu jeszcze szybciej można przywołać cały zestaw otwartych aplikacji.

Wbudowane Microsoft Teams

Zawsze dostępny na pasku zadań skrót do komunikatora pozwala błyskawicznie nawiązać kontakt z innymi. Teams są teraz zintegrowane z systemem, więc wysuwany panel z listą rozmówców umożliwia szybko nawiązać połączenie audio i wideo, a także rozpocząć lub wznowić czat tekstowy. Teams to teraz komunikator, z którego skorzystacie nie tylko w organizacjach i szkole, ale także ze znajomymi i bliskimi.

Bądź na bieżąco dzięki widżetom

Wysuwana z krawędzi ekranu przestrzeń z widżetami to świetne miejsce na szybkie sprawdzenie aktualnych wiadomości ze świata, prognozy pogody, a także następnych zadań do wykonania. Serwowane informacje dobierane są na podstawie naszych zainteresowań i aktywności, zaś dowolność w personalizacji rodzajów i rozmieszczenia widżetów pozwala stworzyć miejsce, gdzie będzie można zajrzeć tylko na chwilę, by nadrobić zaległości, zaplanować swoje działania lub po prostu oderwać się od dotychczas wykonywanych obowiązków. Wśród widżetów znajdują się między innymi lista wydarzeń z kalendarza, lista zadań z aplikacji To Do oraz wspomnienia ze zdjęciami z OneDrive’a. W ustawieniach natomiast możemy samodzielnie określić, jakie tematyki wiadomości nas interesują najbardziej. Najważniejsze jest to, że otwierając sekcję z Widżetami mamy pewność, że czekają na nas najbardziej aktualne informacje, więc nie ma potrzeby samodzielnego poszukiwania wiadomości i odświeżania zawartości.

Gotowy do obsługi dotykowej

Windows 11 gości na wielu różnych urządzeniach, także tych wyposażonych w ekrany dotykowe. Mogą to być laptopy np. z obracanymi o 360 stopni ekranami lub tablety. W takich sytuacjach Windows 11 zwiększy przestrzeń pomiędzy ikonami na pasku zadań, a także w innych miejscach w systemie, dzięki czemu obsługa dotykowa będzie sprawna i komfortowa. W Windows 11 czeka też na Was zupełnie nowa, zaprojektowana od podstaw klawiatura ekranowa, na której można pisać równie szybko, co na fizycznej.

Pracuj komfortowo i wydajnie na wielu monitorach

Dziś coraz częściej podłączamy nasze laptopy i tablety do zewnętrznych ekranów, bo praca na kilku monitorach, szczególnie większych, jest bardziej przyjemna i wydajna. Lubimy wtedy zorganizować sobie układ okien i wirtualnych pulpitów wedle własnych potrzeb, więc gdy odłączymy monitor laptopa, a po powrocie podłączymy ponownie, chcielibyśmy wrócić do tego samego układu. Windows 11 zapamiętuje to, jak zorganizowaliście sobie aplikacje i pulpity z użyciem innego ekranu, więc teraz jeszcze szybciej można wznowić pracę lub naukę.

Najbardziej potrzebne pliki zawsze pod ręką

Windows 11 posiada zintegrowaną usługę OneDrive, dzięki której obecne na komputerze pliki będą dostępne na innych urządzeniach i vice versa. Wykonane smartfonem zdjęcia mogą automatycznie trafiać do chmury i w mgnieniu oka być pobierane na komputer. Co więcej, OneDrive pozwala uruchomić automatyczną kopię zapasową całego dysku, dzięki czemu utrata sprzętu czy awaria nie spowodują utraty wszystkich danych. Te będą czekać w chmurze, bo na nowym urządzeniu wystarczy zalogować się na swoje konto i wszystko zostanie przywrócone.

Najlepsza platforma do grania

Tylko Windows 11 wspiera DirectStorage, czyli obsługuje dyski NVMe SSD pozwalając osiągać prędkości odczytu i zapisu niedostępne dla wcześniejszych wersji systemu. Ponadto, Windows 11 oferuje automatyczny HDR, który znacząco poprawia oprawę graficzną także w starszych tytułach. Jeśli gra wspiera DirectX 11 lub nowszy, to system będzie samodzielnie stosował HDR przy grach, więc duża część tytułów będzie wyglądać lepiej bez żadnego nakładu pracy dewelopera czy gracza, któremu nie pozostaje nic innego, jak tylko uruchomić grę.

Jedno miejsce z Twoimi aplikacjami i grami

Sklep Microsoft to miejsce, gdzie możecie szybko i wygodnie pobierać aplikacje na swój komputer. Trafiają tu nie tylko nowoczesne aplikacje, ale także te, z których korzystaliście do tej pory na wcześniejszych wersjach Windowsa. Tym razem jednak od ich pobrania i instalacji dzieli Was tylko jedno kliknięcie. Co więcej, zainstalowane ze Sklepu aplikacje działają w tak zwanej “piaskownicy”, co oznacza, że otrzymują dostęp do wybranych informacji, danych i sensorów tylko za Waszym pozwoleniem. Dzięki integracji z innymi sklepami, jak Epic czy Amazon AppStore, na komputerze z Windows 11 zainstalujecie gry i programy z wielu źródeł, ale w ten sam wygodny i bezpieczny sposób.

Aplikacje z Androida

Pojawienie się wsparcia dla innych sklepów z aplikacjami otworzyło nowe możliwości przed użytkownikami Windows 11, ponieważ jednym z nich jest Amazon AppStore. W swojej ofercie ma aplikacje dla Androida, z których miliony użytkowników korzystają każdego dnia, a wkrótce będą mogli robić to na własnym komputerze. To spora szansa na szybszy i wygodniejszy dostęp do aplikacji mediów społecznościowych, komunikatorów czy tych z kategorii smart home, za pomocą których sterujemy podłączonymi urządzeniami w naszych domach. To koniec z wybijanie się z rytmu i sięganiem po smartfon tak często jak do tej pory. Jedyne zastrzeżenie jest takie, że aplikacje z Androida nie są dostępne na Windows 11 w dniu premiery nowego systemu. Na wprowadzenie tej możliwości musimy jeszcze poczekać, ale to prawdopodobnie kwestia kilku najbliższych miesięcy.

Najbezpieczniejszy Windows

Windows 11 to pod wieloma względami twierdza, jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Począwszy od zewnętrznych czynników, czyli dostępu do komputera, a na bezpiecznej architekturze wewnątrz maszyny kończąc. Nowa odsłona Windows pozwala zrezygnować z tradycyjnych haseł i umożliwia logowanie się za pomocą Windows Hello - w tym celu możemy użyć własnej twarzy lub odcisku palca, czyli dwóch niepowtarzalnych sposobów. Windows 11 wymaga procesorów nowszych generacji: Intel – od 8-mej generacji, AMD – od 1-szej generacji Dali(Zen), Qualcom - od Snapdragon 7c, które posiadają wbudowane i domyślnie aktywne zabezpieczenia (w tym Secure Boot). Z perspektywy użytkownika jest to tak samo przystępna platforma jak poprzednie, ale znacznie bezpieczniejsza przed zagrożeniami z zewnątrz.

Sprawdź, czy jesteś gotowy na Windows 11

Windows 11 jest darmową aktualizacją dla wszystkich użytkowników Windows 10, którzy posiadają kompatybilny z nową wersją komputer. Cały proces przeprowadzany jest automatycznie z zachowaniem danych na komputerze. By być pewnym, że Wasze urządzenie obsłuży Windows 11 możecie pobrać aplikację “Sprawdzanie kondycji komputera” ze strony Microsoftu.

--

Materiał powstał we współpracy z firmą Microsoft