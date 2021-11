Spoglądając na Windows 8 i Windows 10 wiele osób spodziewało się, że Microsoft odświeży Eksploratora Windows. Lepiej wpisujący się w nowy styl systemu interfejs był więc pożądany od dawna, ale Microsoft albo delikatnie odświeżał jego wygląd, albo nie wprowadzał żadnych znaczących zmian.

Niektóre z zapowiedzianych nowości w ogóle nie dotarły nawet do wersji testowej, mimo że miały być jednymi z największych zmian. Mowa oczywiście o wprowadzeniu obsługi kart do Eksploratora, byśmy w ramach jednego okna mogli przełączać się pomiędzy różnymi lokalizacjami. Ostatecznie stwierdzono chyba, że skoro nazwa systemu to Windows, to dotychczasowy sposób interakcji jest właściwy, a zmiany wprowadziłyby za dużo zamieszania.

Eksplorator Windows w Windows 11 - ładniejszy, ale...

Wyczekiwanie premiery Windows 11 było więc pełne nadziei, że Microsoft tym razem pokaże coś innego. I rzeczywiście odświeżony wygląd systemu przełożył się na nowy interfejs Eksploratora, a także kilka zmian w jego działaniu - wprowadzono m. in. przyciski szybkich akcji bez etykiet. Niektórzy oczekiwali jednak czegoś więcej, dlatego w tej roli mógłby sprawdzić się inny kandydat. Aplikacja Files ze Sklepu Microsoft to świetne rozwiązanie dla użytkowników Windows 11, ale nie tylko, bo działa także na Windows 10, tylko nie za bardzo pasuje swoim wyglądem.

Aplikacja Files - menedżer plików dla Windows 11 (i nie tylko)

W środowisku Windows 11 wypada jednak znakomicie. Zadbano o wszystkie szczegóły i detale, które charakteryzują jedenastkę, więc aplikacja Files wygląda tu jak należy. Wygląd okna, ikony, zachowanie elementów interfejsu - na coś takiego czekało wiele osób, a przecież to nie wszystko. Files oferuje kilka rozwiązań, których próżno szukać w Windows 11, jak właśnie wspominane karty. Wirtualne pulpity grupujące okna aplikacji to jedno, ale czasem - np. w ramach jednego projektu - przydatne byłoby błyskawiczne przełączanie się pomiędzy różnymi lokalizacjami. W moim przypadku to projekty wideo i foto, ale dla innych mogą to być raporty czy prezentacje. W jednym oknie mamy więc zestaw kilku lokalizacji, gdzie można komfortowo zarządzać plikami.

Poprzednie 1 z 1 Następne

Files to także skróty klawiaturowe, do których używania należy przywyknąć, ale podobnie jak w innych menedżerach plików, tu także są na wagę złota. Wśród nowych skrótów jest ten odpowiedzialny za kopiowanie ścieżki do pliku bezpośrednio do schowka (Ctrl+Shift+C), a jedną z nowości jest też opcja ustawienia Files jako domyślnego programu do obsługi plików. Dodano funkcję grupowania plików wedle ich ścieżek (do obsługi bibliotek), a także kontynuowanie operacji po minimalizacji okna (podgląd postępu jest widoczny na pasku zadań). Aplikacja nareszcie pozwala też zdecydować, czy do otwierania plików/folderów będziemy stosować pojedyncze czy podwójne kliknięcia.

Część z tych funkcji wydaje się oczywista i jest już obecna w Windows (11), ale niektóre z nich jeszcze do systemu Microsoftu nie zawitały i mogą nigdy się w nim nie pojawić. Właśnie dlatego polecam przetestowanie aplikacji Files, bo może okazać się, że praca z plikami za jej pomocą będzie dla Was wygodniejsza i szybsza.

Aplikacja Files jest dostępna za darmo w Sklepie Microsoftu.