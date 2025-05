Jak nie Windows, to co? Jak pracujesz na wielu oknach, wybierz ten system

Kiedy rozpoczynałem dla Was cykl wpisów - Jak nie Windows, to co?, nie sądziłem, że już przy trzecim odcinku sam się przesiądę z Windowsa. Tak się jednak stało, dzięki systemowi Arch Linux z menadżerem okien Hyprland.

Alternatywne systemy dla Windowsa z dwóch pierwszych części cyklu, pokazywałem Wam na moim zapasowym/testowym urządzeniu Microsoft Surface Pro 4.

Dzisiejszy odcinek powstał już na mojej głównej maszynie Dell XPS 13 9360, z moją kolejną propozycją dla osób, które chcą/muszą zmienić system z Windowsa 10, któremu to kończy się wsparcie Microsoftu już w tym roku.

Arch Linux z menadżerem okien Hyprland

Arch Linux z menadżerem okien Hyprland, to propozycja dla osób, które pracują w systemie na wielu oknach i przestrzeniach roboczych. Osobiście i mówiąc wprost,- zakochałem się w tym rozwiązaniu, urzekło mnie tu wszystko — przepiękny wygląd, ergonomia systemu, przepływ pracy, płynność czy szybkość (porównuje z Windows 11 na tym samym sprzęcie). Pracuje na nim od dwóch tygodni i nie znalazłem w tym systemie żadnych minusów, niczego nie brakuje mi po przesiadce z Windowsa.

W zasadzie każdy program, z którego korzystałem na Windowsie, mam dostępny w Arch Linux, jak nie z głównego repozytorium, to z pomocniczego AUR. Tylko w przypadku jednego programu posiłkuje się wine, a jeden musiałem kupić, by mieć natywną aplikację do Apple Music - Cider.

Oczywiście nie jestem w stanie w tekście i na zrzutach pokazać Wam, jak naprawdę pracuje się na tym systemie - w tym celu odsyłam Was na Youtube z frazą wyszukiwania: hyprland i do gotowych skryptów instalacyjnych: hyprland dotfiles.

Celem tego cyklu jest tylko pomoc w jak najmniej bolesnym, prostym i szybkim przejściu na nowy system z Windowsa.

W przypadku osób, którym ciężko się rozstać z wyglądem Windowsa zaproponowałem: AnduinOS - z tym systemem nie poczujesz różnicy, a dla osób, które pracują w zasadzie tylko z przeglądarką: Chrome OS Flex.

Dla osób, które pracują głównie na wielu oknach w systemie, wybrałem Arch Linux i gotowy skrypt instalacyjny do Hyprlanda autorstwa ML4W.

Arch Linux na komputerze zamiast Windowsa

Sam skrypt poprowadzi Was krok po kroku do instalacji już skonfigurowanego Hyprlanda, a później pozwoli Wam na dostosowanie go pod siebie dostępnymi narzędziami. Zapewniam Was, że nie powinny sprawić problemu nikomu, kto kiedyś już miał choćby niewielką styczność z Linuksem.

Najpierw jednak musimy zainstalować Arch Linux.

W pierwszej kolejności musimy zrobić kopię zapasową dokumentów, plików, zdjęć i innych potrzebnych rzeczy, które mamy zapisane na komputerze w Windows 10. Po instalacji nowego systemu zostaną bezpowrotnie utracone.

Arch Linux pobieramy z tej strony i wgrywamy go na klucz USB, co pokazywałem już w przypadku AnduinOS.

Po uruchomieniu komputera z tego dysku USB musimy połączyć się z naszą domową siecią WiFi, by móc skorzystać z wygodnej opcji instalacji bez graficznego wspomagania, czyli komendy - archinstall.

W tym celu wpisujemy komendy:

iwctl

device list

station name (tutaj nazwa naszego interfejsu sieciowego, np.: wlan0) scan

station name get-networks

station name connect SSID (tutaj nazwa naszej sieci WiFi)

Następnie hasło, enter, wpisujemy exit i możemy przejść do instalacji i komendy - archinstall.

Uruchomi się nam okno z wyborem opcji instalacji, tutaj również dla ułatwienia zostawiam link do video (właściwy fragment filmu):

Każdą z tych opcji zaznaczamy tak samo jak na filmie. Oczywiście, w przypadku serwera, klawiatury czy strefy czasowej wybieramy polskie opcje z listy.

Najważniejsze w tym kroku jest tutaj, by w ustawieniach sieci zaznaczyć skopiowanie ich z ISO do instalacji. Osobiście za pierwszym razem bawiłem się w ręczną konfigurację, ale okazało się, że zupełnie niepotrzebnie.

Po ukończonej instalacji zamykamy system: shutdown -h now, a po ponownym uruchomieniu logujemy się na stworzone przy instalacji nasze konto użytkownika (uprzednio u góry po lewej wybieramy z listy: Hyprland).

Następnie skrótem klawiaturowym Windows+Q otwieramy terminal i wpisujemy komendę instalacji skryptu ML4W Dotfiles for Hyprland:

bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/mylinuxforwork/dotfiles/main/setup-arch.sh)

Jeśli nie chce się Wam przepisywać, uprzednio możecie zainstalować przeglądarkę komendą: sudo pacman -S firefox, no i skopiować komendę do terminala z podlinkowanej wyżej strony.

Skrypt i wyświetlane komendy poprowadzą już Was do końca procesu instalacji, a po jego zakończeniu będziecie mieli gotowy system. Nie ma się co oszukiwać, że instalowanie brakujących programów (przydatne komendy: sudo pacman -S nazwa programu, jak nie znajdzie: yay nazwa programu), konfiguracja skrótów klawiaturowych, pulpitu i dostosowywanie go pod siebie zajmie Wam jakiś czas i nie obejdzie się bez pomocy Google.

Jeśli chodzi o mnie, dało mi to jednak sporo frajdy — jak również macie żyłkę majsterkowicza, dłubania, zmieniania i kombinowania w systemie, będziecie zachwyceni tym, jak to wszystko działa, no i później już samymi efektami.