Za 50 dni koniec wsparcia Windows 10. Oto co musisz zrobić

Aż trudno uwierzyć, że ten znajomy interfejs, którego nadal używa około 700 milionów użytkowników na całym świecie, niebawem będzie trzeba pożegnać.

Oficjalna data końca wsparcia podstawowego, 14 października 2025 roku, zbliża się wielkimi krokami. To moment, gdy użytkownicy, muszą podjąć decyzję, co dalej. Po 14 października 2025 roku komputer z systemem Windows 10 przestanie otrzymywać regularne, bezpłatne aktualizacje zabezpieczeń. Bez nich system staje się znacznie bardziej podatny na ataki złośliwego oprogramowania, wirusy i inne zagrożenia. Korzystanie z komputera bez aktualnego systemu nie jest wskazane, delikatnie mówiąc.

Reklama

Windows 10 - Rozszerzone Aktualizacje Zabezpieczeń (ESU)

Na szczęście, Microsoft daje jeszcze dłuższą chwilę tym, którzy nie chcą lub nie mogą przesiąść się na Windows 11. Dla tych osób przygotowano program Rozszerzonych Aktualizacji Zabezpieczeń (ESU - extended security updates). To swego rodzaju ratunkowe koło, które pozwala przedłużyć wsparcie aż do 13 października 2026 roku. Trzeba jednak pamiętać, że ESU dostarcza wyłącznie krytyczne aktualizacje zabezpieczeń, a w jego ramach nie uświadczymy ani nowych funkcji, ani wsparcia technicznego. Jest to więc pewnego rodzaju prowizorka, która utrzyma system w bezpiecznym stanie, ale nie możemy liczyć na cokolwiek więcej.

Jak aktywować rozszerzone wsparcie (ESU) w Windows 10?

Microsoft postarał się, by proces aktywacji ESU był jak najprostszy. Wystarczy, że na stronie Windows Update poszukasz przycisku „Zarejestruj się teraz (ESU)”, który powoli zaczyna pojawiać się u użytkowników. Najnowsze aktualizacje systemu, w tym sierpniowa KB5063709, przygotowują już komputery do tej zmiany. Zaskakujące jest, że Microsoft oferuje kilka opcji aktywacji. Możesz po prostu wykupić pakiet ESU za jednorazową opłatą wynoszącą 30 dolarów. Posiadanie konta Microsoft nie jest konieczne, ale jeśli je masz, możesz aktywować wsparcie, synchronizując ustawienia z OneDrive. Jeśli synchronizujesz ustawienia swojego komputera, program ESU będzie bezpłatny.

Jest też jeszcze jedna, ciekawa opcja: wykorzystanie 1000 punktów z programu Microsoft Rewards. Co więcej, jedno konto Microsoft pozwala na aktywację ESU aż na dziesięciu urządzeniach, co jest sporym udogodnieniem. Ważne jest to, że nie musisz podejmować decyzji natychmiast – masz na to czas aż do 13 października 2026 roku.Wskazane jest jednak jak najwcześniejsze aktywowanie ESU, by już od połowy października móc pobierać i instalować wszystkie ewentualne poprawki dla Windows 10.

Koniec wsparcia dla aplikacji i funkcji przeglądarki

Koniec wsparcia dla Windows 10 to także pożegnanie z niektórymi aplikacjami, takimi jak starsza wersja OneNote, która zniknie 14 października 2025 roku. Co ciekawe, niektóre funkcje pozostaną z nami na dłużej. Przeglądarka Chromium Edge i aplikacje webowe (PWAs) będą działać na Windows 10 aż do października 2028 roku.

Warto zwrócić uwagę na inną, mniej subtelną strategię Microsoftu: firma coraz intensywniej promuje Windows 11, wyświetlając pełnoekranowe reklamy i banery, które informują o nadchodzącym końcu życia systemu. Microsoftowi udało się osiągnąć niezłe liczby, bo 53% rybku PC należy do Windows 11, ale Windows 10 nadal cieszy się 43% popularnością. Jaka część z tych osób zdecyduje się na aktualizację do "jedenastki"? Wedle Forbes, 250 mln z 700 mln użytkowników nie będzie mogła tego dokonać, więc dodatkowe roczne wsparcie to ich ostatnia deska ratunku. Ale co dalej?

Grafiki: Microsoft.