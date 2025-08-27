Tu Copilota jeszcze nie było. Microsoft zaskakuje

Microsoft ogłosił wprowadzenie Copilota na wybrane telewizory i monitory Samsunga, co ma sprawić, że tradycyjne oglądanie telewizji (i nie tylko) przechodzi do historii i dostajemy w pełni interaktywne doświadczenie wspierane przez sztuczną inteligencję. Co Usługa będzie bezpłatna i działa jako głosowy asystent z elementami wizualnymi. Przyjazny „duszek” zachęca do wspólnego korzystania z rozwiązań oferowanych przez AI i sprzęt Samsunga wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.

Copilot wkracza na telewizory Samsunga. Podpowie, co obejrzeć i opowie o filmach i serialach

Copilot na telewizorach i monitorach Samsunga oferuje szereg funkcji, które ułatwiają codzienne użytkowanie tych urządzeń. Użytkownicy mogą uzyskać wolne od spoilerów streszczenia odcinków ulubionych seriali, indywidualne i dostosowane do kontekstu rekomendacje filmów czy programów (np. podobne do danego tematu), odpowiednie treści dla wspólnych seansów z rodziną czy przyjaciółmi, a także indywidualne podsumowania po obejrzeniu filmu lub serialu, które wyświetlą np. szczegóły o aktorach czy reżyserach. Dodatkowo, Copilot pomaga w codziennych sprawach, jak sprawdzanie pogody czy planowanie aktywności.

Głównym elementem Copilota na telewizorach i monitorach Samsunga jest przyjazna, animowana postać na ekranie, która mówi do widza, wyświetla wizualne podpowiedzi i przedstawia filmy i seriale na pełnym ekranie. Filmy, pogoda i wyniki wyszukiwania są wyświetlane w formie bogatych, przejrzystych kart zaprojektowanych z myślą o dużym ekranie. Zawierają oceny, zdjęcia i najważniejsze informacje na różne tematy.

By skorzystać z Copilot na telewizorach i monitrach Samsung, potrzebny będzie zakup jednego z najnowszych modeli. AI Microsoftu dostępna jest na tegorocznych modelach z linii Samsung Smart TVs i Smart Monitors, w tym Micro RGB, Neo QLED, OLED, The Frame Pro, The Frame, QLED Q7F oraz Smart Monitors M7, M8 i M9. Usługa działa na całym świecie w wybranych rynkach i językach, z planami rozszerzenia na dodatkowe regiony i modele w przyszłości.