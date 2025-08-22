Microsoft zadba o graczy. Koniec z czekaniem

Microsoft zapowiada rewolucję w grach PC. Podczas targów Gamescom 2025 firma przedstawiła Advanced Shader Delivery, nową funkcję DirectX, która ma znacząco skrócić czasy ładowania i wyeliminować przycięcia powodowane kompilacją shaderów.

Jednym z największych problemów pecetowych graczy od lat pozostaje kompilacja shaderów. To niewidoczny proces odpowiedzialny za szczegółowe tekstury, realistyczne efekty świetlne czy fizykę w nowoczesnych grach, który jednak potrafi zamienić rozgrywkę w koszmar, powodując nagłe przycięcia, długie czasy wczytywania, a nawet chwilowe zawieszanie się ekranu. Microsoft ogłosił podczas targów Gamescom 2025 w Kolonii rozwiązanie, które ma raz na zawsze zmniejszyć ten problem.

Koniec z długim czekaniem na odpalenie gry

Nowość nosi nazwę Advanced Shader Delivery (ASD) i została przygotowana przez zespół odpowiedzialny za rozwój DirectX. Jak podkreślają inżynierowie Microsoftu, celem jest wyeliminowanie dwóch najbardziej uciążliwych problemów w grach PC: długiego ładowania przy pierwszym uruchomieniu oraz irytującego stutteringu, czyli nagłych przycięć spowodowanych kompilacją shaderów w tle.

ASD opiera się na dwóch kluczowych elementach: State Object Database (SODB) oraz Precompiled Shader Database (PSDB). Pierwsze rozwiązanie to zunifikowany format przechowywania danych gry, a drugie, to swoisty „chmurowy magazyn” prekompilowanych shaderów. Dzięki niemu gry pobierane ze sklepu Xbox będą mogły sprawdzić, jakich shaderów potrzebują i pobrać je bezpośrednio z serwerów Microsoftu, zamiast każdorazowo kompilować je lokalnie.

W testach Microsoftów przeprowadzonych na nowej produkcji Obsidian Entertainment – grze RPG Avowed – udało się skrócić czas uruchamiania aż o 85 procent. Dodatkową korzyścią ma być mniejsze zużycie energii, co jest szczególnie istotne w przypadku urządzeń przenośnych, jak nowe konsole ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X, które jako pierwsze otrzymają pełne wsparcie dla Advanced Shader Delivery.

Microsoft nie kryje inspiracji konkurencją, gdyż rozwiązanie przypomina system shader cloud cache stosowany przez Valve w Steam Decku. Tam jednak sprawa jest prostsza: urządzenie ma jedną, stałą konfigurację sprzętową, co pozwala na łatwe dopasowanie shaderów. W przypadku ogromnej różnorodności pecetowych kart graficznych wyzwanie było znacznie trudniejsze.

Grafika: depositphotos.com