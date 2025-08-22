Windows

Microsoft zadba o graczy. Koniec z czekaniem

Patryk Łobaza
Microsoft zadba o graczy. Koniec z czekaniem
Reklama

Microsoft zapowiada rewolucję w grach PC. Podczas targów Gamescom 2025 firma przedstawiła Advanced Shader Delivery, nową funkcję DirectX, która ma znacząco skrócić czasy ładowania i wyeliminować przycięcia powodowane kompilacją shaderów.

Jednym z największych problemów pecetowych graczy od lat pozostaje kompilacja shaderów. To niewidoczny proces odpowiedzialny za szczegółowe tekstury, realistyczne efekty świetlne czy fizykę w nowoczesnych grach, który jednak potrafi zamienić rozgrywkę w koszmar, powodując nagłe przycięcia, długie czasy wczytywania, a nawet chwilowe zawieszanie się ekranu. Microsoft ogłosił podczas targów Gamescom 2025 w Kolonii rozwiązanie, które ma raz na zawsze zmniejszyć ten problem.

To cię zainteresuje Microsoft upadł na głowę. Nowa usługa tylko dla bogaczyAktualizacja Windows 11 robi jatkę z dysków. Dane w niebezpieczeństwie
Reklama

Koniec z długim czekaniem na odpalenie gry

Nowość nosi nazwę Advanced Shader Delivery (ASD) i została przygotowana przez zespół odpowiedzialny za rozwój DirectX. Jak podkreślają inżynierowie Microsoftu, celem jest wyeliminowanie dwóch najbardziej uciążliwych problemów w grach PC: długiego ładowania przy pierwszym uruchomieniu oraz irytującego stutteringu, czyli nagłych przycięć spowodowanych kompilacją shaderów w tle.

ASD opiera się na dwóch kluczowych elementach: State Object Database (SODB) oraz Precompiled Shader Database (PSDB). Pierwsze rozwiązanie to zunifikowany format przechowywania danych gry, a drugie, to swoisty „chmurowy magazyn” prekompilowanych shaderów. Dzięki niemu gry pobierane ze sklepu Xbox będą mogły sprawdzić, jakich shaderów potrzebują i pobrać je bezpośrednio z serwerów Microsoftu, zamiast każdorazowo kompilować je lokalnie.

W testach Microsoftów przeprowadzonych na nowej produkcji Obsidian Entertainment – grze RPG Avowed – udało się skrócić czas uruchamiania aż o 85 procent. Dodatkową korzyścią ma być mniejsze zużycie energii, co jest szczególnie istotne w przypadku urządzeń przenośnych, jak nowe konsole ROG Xbox Ally i ROG Xbox Ally X, które jako pierwsze otrzymają pełne wsparcie dla Advanced Shader Delivery.

Czytaj dalej poniżej

Microsoft nie kryje inspiracji konkurencją, gdyż rozwiązanie przypomina system shader cloud cache stosowany przez Valve w Steam Decku. Tam jednak sprawa jest prostsza: urządzenie ma jedną, stałą konfigurację sprzętową, co pozwala na łatwe dopasowanie shaderów. W przypadku ogromnej różnorodności pecetowych kart graficznych wyzwanie było znacznie trudniejsze.

Grafika: depositphotos.com

Hej, jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co ważne w techu

Reklama
© Antyweb Sp. z o.o.