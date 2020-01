Rozważnie i krok po kroku Google integruje swoje usługi oraz aplikacje z Asystentem Google. Już teraz można testować nową wersję Chrome na Androida z wbudowanym Asystentem, a ja nie mogę się doczekać chwili, gdy pojawi się on w każdym poszczególnym produkcie tej firmy.

Asystent Google w przeglądarce Chrome na Androida

Polscy użytkownicy mogą używać Asystenta Google w naszym ojczystym języku na urządzeniach z Androidem i iOS-em, a także na wybranych modelach słuchawek. Na liście wspieranych platform wciąż nie znalazły się głośniki i ekrany Google Home, a także inne urządzenia, gdzie Asystent Google pokazałby szeroki wachlarz swoich możliwości. Mocno trzymam kciuki, by uległo to zmianie, bo Google szykuje kilka ciekawych nowinek w najbliższym czasie, między innymi wprowadzenie Asystenta do przeglądarki Chrome na Androida.

Wcześniejsze zapowiedzi, te mniej lub bardziej oficjalne, nareszcie znalazły potwierdzenie w rzeczywistości. W testowej, niestabilnej wersji Google Chrome na Androida (wydanie Canary) pojawił się Asystent Google. Jego obecność w omniboksie, czyli rozbudowanym pasku adresu, oznacza że to właśnie Asystent Google zastąpi wyszukiwanie głosowe wbudowane w przeglądarkę. W nadchodzących tygodniach mamy spodziewać się zastąpienia logiem Asystenta Google ikonki z mikrofonem na pasku adresu. Podobnie stało się w głównej aplikacji Google oraz w launcherze dostępnym na smartfonach Pixel, gdzie na ekranie głównym widoczny jest pasek wyszukiwarki z opcjonalną funkcją wyszukiwania głosowego.

Jak włączyć Asystenta Google w Chrome Canary?

By aktywować Asystenta Google w Chrome Canary na Androidzie należy przejść pod adres chrome://flags i wyszukać pozycję o nazwie „Omnibox Assistant Voice Search”. To oczywiście dopiero testy, więc wszelkie błędy i niedociągnięcia będą w przyszłości usuwane, natomiast teraz nie wszystko może działać zgodnie z oczekiwaniami. Chrome Canary można zainstalować na smartfonie z Androidem obok pozostałych wersji przeglądarki Chrome, więc nie będzie powodować żadnych problemów podczas używania innych wydań Chrome.

Asystent Google już dzisiaj potrafi naprawdę wiele i przekonuję się o tym każdego dnia. Korzystanie z jego możliwości wewnątrz kluczowych dla mnie usług Google, jak Gmail, Kalendarz czy Keep na pewno przyspieszyłoby i ułatwiło wykonywanie wielu czynności. Jesteśmy całkiem daleko od tak głębokiej integracji Asystenta z pozostałymi usługami Google, ale koniec końców zapewne do tego dojdzie.