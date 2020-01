Microsoft poprawi algorytm wyszukiwarki

Wyszukiwarka w systemach Windows od kiedy pamiętam nie działa najlepiej. Zazwyczaj jest bardzo wolna, mocno obciąża system i daje marne wyniki. Wyszukiwanie teoretycznie powinno przyśpieszyć włączenie indeksowania ale to z kolei potrafi indeksować nasze dyski w losowych momentach, również mocno wpływając na wydajność całego systemu. Microsoft podobno przez ostatni rok blisko przyglądał się największym bolączkom wyszukiwarki i wreszcie znalazł rozwiązanie. W wersji Windows 20H1 (2004) zostanie całkowicie zmieniony algorytm indeksacji, który ma teraz działać wydajniej.

Pewne zmiany związane z działaniem wyszukiwarki wprowadzono już w aktualizacji z maja zeszłego roku, ale sprowadziły się one tylko do możliwości ograniczenia indeksowania plików w bibliotekach i na pulpicie, lub rozszerzenia o dodatkowe, konkretne foldery. Rozszerzone indeksowanie przyśpiesza wyszukiwanie plików, ale niestety kosztem wydajności, więc mało kto z tego korzysta.

Teraz jednak się to zmieni. Poprawiony został nie tylko sam mechanizm indeksowania, ale również zbiór reguł, które będą blokowały działanie tej usługi. I tak w nowej wersji Windows 10 indeksowanie nie włączy się nam niespodziewanie gdy:

Włączony będzie tryb Gaming

Włączony będzie tryb Oszczędzanie energii

Włączony będzie tryb Niskiego zużycia energii

Odłączymy zewnętrzne zasilanie od notebooka

Użycie CPU przekracza 80%

Użycie dysków przekracza 70%

Gdy wyłączony zostanie ekran urządzenia

Do tego z indeksowania będą wyłączone też repozytoria Git, które zazwyczaj mają spore rozmiary, a zazwyczaj i tak korzystając z nich programiści korzystają z osobnej wyszukiwarki, która ma własny mechanizm indeksacji. To wszystko powinno sprawić, że komputery z systemem Windows 10 będą działały sprawniej i unikniemy sytuacji, gdy nagle wydajność spada i w zasadzie nie wiadomo dlaczego (bo przecież usługa indeksowania działa w tle).

Windows 10 20H1 to znacznie więcej zmian

Nowa wersja systemu Windows 10 wprowadzi też szereg innych zmian, które opisywaliśmy już wcześniej. Będzie to między innymi podział aktualizacji na te związane z bezpieczeństwem i pozostałe, który pozwoli na automatyczne instalowanie tylko tych najważniejszych, realnie wpływających na bezpieczeństwo naszego komputera. Poza tym pojawi się możliwość reinstalacji systemu z chmury, bez konieczności posiadania nośnika. Kolejne usprawnienia uzyska Menadżer zadań, a także pojawi się możliwość logowania do różnych usług bez hasła, przy pomocy Windows Hello. Nowa wersja jest już podobno sfinalizowana i nie powinno stanąć przeszkodzie przed jej publikacją w marcu lub kwietniu.