WiFi Calling na ratunek baterii w smartfonach Pixel

Pixel coraz milej widziany w Polsce

Nie potrafię zrozumieć dlaczego Google nadal nie oferuje w Polsce swoich smartfonów Pixel w oficjalnej dystrybucji. Owszem telefon można kupić w polskich sklepach, ale ceny nie należą do atrakcyjnych względem ofert za granicą. Brak oficjalnej sprzedaży ma też zapewne swój wpływ na to jak operatorzy komórkowi traktują te urządzenia. Z tego względu przed wiele lat brakowało nam na Pixelach łączności 5G, połączeń VoLTE, a także WiFi Calling. Można bez tego żyć, ale kupując nowoczesnego smartfona chciałoby się móc wykorzystać jego możliwości, co wcale nie było takie oczywiste.

Wygląda jednak na to, że sytuacja z miesiąca na miesiąc się poprawia i miejmy nadzieje, że jest to zapowiedź zmian również ze strony Google. Ostatnia aktualizacja dla Pixeli, na której opóźnienie narzekałem, poza poprawkami bezpieczeństwa i nowymi funkcjami przyniosła również nową wersję ustawień operatora, w moim przypadku Orange/Nju mobile. Dzięki temu do obecnej już łączności 5G oraz rozmów w standardzie VoLTE dołączyła również opcja WiFi Calling. Ta ostatnia pozwala nam wykorzystać do prowadzenia rozmów domową sieć WiFi, zamiast sieci operatora co często poprawia zasięg i jakość rozmów. Ma też inną, wtórną zaletę, a mianowicie obniża zużycie energii. Tak przynajmniej wynika z moich obserwacji.

Aktualizacja dla Pixela pojawiła się na moim telefonie mniej więcej 10 dni temu. WiFi Calling włączyłem jakiś tydzień temu i od tego czasu średni szacunkowy czas pracy mojego smartfona wydłużył się do około 48 godzin (za aplikacją AccuBattery). Nie jest to jeszcze duża próbka, ale różnicę dało się zauważyć, szczególnie biorąc pod uwagę, że przeważnie pracuje z domu. Tym samym w ciągu ostatnich 3 miesięcy, od premiery Androida 14, problemy z baterią w Pixelu 7 zostały w dużej mierze zażegnane. Pod koniec wakacji narzekałem, że największym problemem Pixela 7 jest bateria, która po roku ledwo pozwala na 1 dzień pracy. Po ostatnich zmianach sytuacja uległa diametralnej poprawie. To pokazuje jakie znaczenie ma w dzisiejszym świecie optymalizacja oprogramowania.

W jakich sieciach działa WiFi Calling?

Według zestawienia stworzonego na stronie WiFiCalling-VoLTE.pl wsparcie dla WiFi Calling (VoWiFi) jest obecnie dostępne w sieci Orange/Nju na Pixelach od wersji 6 wzwyż oraz w sieci T-Mobile na Pixelach 7 i 8. Nieco lepiej jest z obsługą VoLTE, cała wielka czwórka naszych operatorów wspiera tę funkcję na wszystkich smartfonach Pixel od modelu 6, a w przypadku sieci Plus nawet na Pixelach 4a i 5. Ma to spore znaczenie z racji rychłego wyłączania nadajników 3G i rozbudowy sieci 5G, która powinna w najbliższych miesiącach znacząco przyśpieszyć z racji rozdysponowania nowych częstotliwości. Pixel nie powinien odstawać, więc może najwyższa pora aby Google Store zaczął oficjalnie działać w Polsce?