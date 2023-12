Kto pierwszy zaoferuje nową jakość internetu? Wyścig rozpoczęty!

Po ponad 3 latach od pierwotnie zaplanowanej daty rozpoczęcia aukcji 5G w paśmie C - 3400 MHz - 3800 MHz, UKE ogłosiło jej start w Polsce dopiero 16 października tego roku. Opóźnienie podyktowane było najpierw pandemią, a później względami legislacyjnymi, związanymi głównie z uchwaleniem ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa.

Na szczęście aukcja nie trwała długo i już po trzech dniach została zakończona, a poszczególni operatorzy: Orange, Play, Plus i T-Mobile wylicytowali następujące bloki częstotliwości o szerokości 100 Mhz:

Blok Zakres Najwyższa zadeklarowana kwota Operator A 3400-3500 MHz 450 000 000,00 zł Plus B 3500-3600 MHz 487 095 000,00 zł Play C 3600-3700 MHz 487 095 000,00 zł Orange D 3700-3800 MHz 496 837 000,00 zł T-Mobile

Łącznie za wszystkie bloki do budżetu państwa wpłynęło od wyżej wymienionych operatorów prawie 2 mld zł, a tak komentował ten fakt wówczas Jacek Oko, Prezes UKE:

Dzisiejszy dzień jest symboliczny. W Dzień Łącznościowca doczekaliśmy się rozstrzygnięcia aukcji częstotliwości z zakresu 3400-3800 MHz. Aby wyłonić zwycięzców, wystarczyły 3 dni, podczas których odbyło się 17 rund. Każdy z czterech startujących operatorów otrzyma po jednym bloku o szerokości 100 MHz, a do budżetu państwa wpłynie w sumie ponad 1,9 mld zł.

Po zakończonej licytacji UKE obiecywało, iż w pierwszych dniach grudnia wydane zostaną operatorom decyzje rezerwacyjne, co nastąpiło wczoraj, a to oznacza, że od teraz będą mogli już oni swobodnie zacząć dysponować wylicytowanymi częstotliwościami.

Operatorzy już od dawna przygotowani są technologicznie do włączenia na swoich nadajnikach 5G na docelowych częstotliwościach, więc to już nie kwestia miesięcy, a tygodni, być może nawet dni, kiedy rozpoczną wyścig na prawdziwe 5G w Polsce. Jak widać powyżej, T-Mobile już dyskretnie go rozpoczął.

