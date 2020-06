Apple ma najwierniejszych konsumentów? Bzdura, prawdziwą religię zbudował sobie…

Po drugiej stronie skali są Honor i Huawei (zapewne przez brak Google Mobile Services), Xiaomi (efekty afery szpiegowskiej?) i Nokia. I tu, jak obiecałem, wracam do słuchawek chińsko-fińskiej kooperacji. Wychodzi bowiem na to, że na nostalgii można się wybić, ale bardzo ciężko się na niej utrzymać, jeżeli nie produkuje się konkurencyjnych sprzętów. Wypuszczenie dużej liczby telefonów w krótkim czasie i problemy z ich aktualizacją z pewnością w tym nie pomagają. Jeżeli Nokia nie chce po raz kolejny zacząć zwijać się z rynku, dobrze by było, żeby z tych wyników wyciągnęła lekcję.

Powyższy wykres pozwala też zobaczyć, jak struktura wierności konsumenckiej wyglądała przed rokiem – wtedy zdecydowanie prowadził OnePlus (66 proc.) przed Samsungiem (53 proc.) i Xiaomi (56 proc.). Apple? Dopiero na 4. miejscu (48 proc.) gonione przez takie „potęgi” jak realme (44 proc.) czy Nokia (47 proc.).

Jak wygląda transfer użytkowników?

Jeżeli nie wszyscy użytkownicy chcą zostać przy używanej obecnie marce telefonu, to na co chcą będą zmieniać swoje urządzenie? Odpowiedź na to pytanie również znajdziemy w omawianym badaniu. Oto bowiem mamy 4 marki najczęściej wskazywane jako kolejne. Wyniki pokazują, że faktycznie nie wszystkie firmy znalazły się w zestawieniu nr.1 (POCO, Google) oraz potwierdzają fakt, że najchętniej telefony zmienią użytkownicy Asusów i Motoroli. To co może tutaj zaskoczyć, to obecność nowej marki – realme i brak jednego z największych graczy na rynku – Apple. Czy to oznacza, że Androidowcy nie przesiadają się tak chętnie na Apple jak to się powszechnie uważa?