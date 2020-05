Zabrakło OnePlusów 8 Pro. Ceny? 500 dol. wyższe niż te Galaxy S20 Ultra

Ekonomia jest nieubłagana – jeżeli na rynku brakuje czegoś, na co jest duży popyt, ceny takiego dobra zawsze szybują w górę. Najlepszy przykład takiego zjawiska mieliśmy niedawno, kiedy na początku pandemii masowo brakowało maseczek, rękawiczek i środków do dezynfekcji. Wtedy ich ceny na portalach takich jak Allegro czy OLX dosłownie wystrzeliły. Dało się to jednak wyjaśnić tym, że w jednym momencie potrzebował ich cały kraj. Nie sądziłbym jednak, że podobny mechanizm zadziała kiedykolwiek w przypadku telefonu komórkowego. I to szczególnie w przypadku marki, która w Stanach Zjednoczonych nie jest aż tak popularna. A jednak – OnePlus 8 Pro stał się za oceanem dobrem bardzo pożądanym.

OnePlus ma przerwy w dostawach swojego flagowca. Ludzie zwęszyli biznes

Nie znamy oficjalnych przyczyn, z powodu których w sklepach brakuje nowych OnePlusów, choć większość zapewne wskazałaby na skutki pandemii. Faktem jest jednak, że jeżeli ktoś w Stanach chciałby kupić model 8 Pro – musi udać się na strony aukcyjne pokroju eBay.com. Nie ma się więc co dziwić, że znalazły się osoby, chcące na tej sytuacji skorzystać. Patrząc po cenach, za jakie kupowane są nowe OnePlusy, można tylko pogratulować im wyczucia sytuacji. Oto bowiem popyt na 8 Pro sprawia, że ludzie są w stanie zapłacić za niego prawie o 1/3 więcej niż wyniosła jego cena na start (999 dol.).