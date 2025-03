Wielkie święto graczy powróci, ale nie w tym roku. Znamy szczegóły

Ostatni konwent BlizzCon, który odbył się Anaheim Convention Center na początku listopada ubiegłego roku przyniósł oficjalne zapowiedzi dodatku fabularnego do "Diablo IV" z tytułem "Vessel of Hatred", rozszerzenie do "Hearthstone", nową grę w uniwersum Warcraft – "Warcraft Rumble", czy nowości do World of Warcraft. Działo się, a gracze mieli szansę spotkać się i podyskutować o swoich ulubionych tytułach. I choć wiele wskazywało, że zeszłym roku Blizzard będzie miało dużo do pokazania BlizzCon, organizatorzy zrzucili na graczy bombę, odwołując imprezę:

Reklama

Po dokładnym przemyśleniu sprawy podjęliśmy w Blizzardzie decyzję, że w 2024 roku BlizzCon się nie odbędzie. Nie była to łatwa decyzja. BlizzCon jest dla nas wyjątkowym świętem i wiemy, że wielu z was wyczekiwało tegorocznej edycji. W tym roku podchodzimy do sprawy inaczej, w przeszłości zaś eksperymentowaliśmy z innymi formatami wydarzenia. Szykujemy dla fanów z całego świata liczne wydarzenia publiczne, które towarzyszyć będą atrakcjom w grach z uniwersum Warcraft, rozpisanym na 2024 rok. Choć imprezy te nie są częścią BlizzConu, czerpiemy z najgłębszych pokładów naszej pomysłowości, byście poczuli atmosferę zabawy i wspólnoty dobrze znaną z naszego flagowego święta.

Źródło: Blizzard Entertainment, Inc.

I nie da się ukryć, że w kwestii tytułów Blizzarda w 2024 r. działo się sporo i gracze liczyli, że konwent BlizzCon zostanie zorganizowany w tym roku. Tak się jednak nie stanie, o czym również poinformowało studio. Ekipa odpowiedzialna za Diablo, Warcraft, czy Starcraft ma jednak dobrą wiadomość na przyszłość – święto gier sygnowanych ich logo powróci... ale dopiero za rok.

BlizzCon 2025 się nie odbędzie. Na święto graczy zapraszamy za rok

– czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronach wydarzenia. Studio informuje w nim, że choć tegoroczna odsłona BlizzCon się nie odbędzie, tak już zaprasza na przyszłoroczne wydarzenie, które będzie miało miejsce w dniach 12-13 września 2026 roku.

Czego mogą spodziewać się gracze po tej imprezie? Już teraz potwierdzone są liczne atrakcje, o czym możemy poczytać w dalszej części komunikatu:

Podczas przyszłorocznej edycji możecie spodziewać się stałych punktów programu – ceremonii otwarcia, paneli tematycznych, Festynu Lunomroku, przyjaznej rywalizacji, grania – ale to nie wszystko. Pragniemy w odczuwalny sposób podnieść poziom tego wyjątkowego święta i stworzyć niezapomniane doświadczenie dla wszystkich uczestników. Podchodzimy do tego wydarzenia podobnie jak do naszych gier: z poczuciem odpowiedzialności wobec graczy i szacunkiem do naszych uniwersów. Jest to zarazem okazja do świętowania więzi, które powstały dzięki wspólnemu uczestnictwu w niezliczonych przygodach.

Więcej informacji na temat BlizzCon 2026 poznamy w przyszłości – w końcu do wydarzenia jeszcze półtora roku.