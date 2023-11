Nowy Warcraft już dostępny. Ale nie taki, jak myślisz

BlizzCon to nie tylko największe gry PC i konsolowe. Zapowiedziany właśnie dodatek fabularny Diablo IV, który swoją premierę będzie miał w przyszłym roku to nie wszystko, co do pokazania miało studio Blizzard. Firma od dłuższego czasu pracowała nad nową grą mobilną osadzoną w świecie Warcraft. Warcraft Arclight Rumble, bo tak ta produkcja pierwotnie się nazywała, trafia teraz do szerokiej publiczności, z nową nazwą - Warcraft Rumble - i masą zawartości, która ma przyciągnąć przed ekrany smartfonów fanów tego uniwersum i humoru fantasy.

W karczmach od Zimozdroju po Łupieżczą Zatokę, Horda i Przymierze gromadzą się wokół cudownych nowych maszyn, które ożywiają miniaturowe wersje legendarnych dobrych i złych postaci z ich szeregów w strategicznych i szalonych starciach.

Co oferuje gra? Warcraft Rumble pozwala na tworzenie armii z własnych kolekcji bohaterów - nazywanych mini, zaczynając od przywódców, w tym tak istotnych postaci z sagi Warcraft jak wódz Wojennej Pieśni Grommasz Piekłorycz i arcymagini Jaina Proudmoore, którzy są wspomaganie zwykłymi oddziałami mini i potężnymi zaklęciami. Każda misja w trybie jednoosobowym stanowi inną strategiczną zagadkę. Pokonanie tych wyzwań wymaga dostosowywania taktyki w czasie rzeczywistym. Co znajdziemy w grze?

Zbierz ponad 60 postaci z całego uniwersum Warcraft, ożywionych jako pięknie wyrzeźbione, planszowe miniaturki.

Zatriumfuj w epickiej kampanii trybu jednoosobowego, obejmującej ponad 70 misji.

Współpracuj z gildią, by zdobywać sezonowe nagrody z wojennych skrzyń.

Graj w trybie współpracy ze znajomymi lub zmierz się ich armiami w trybie pojedynku.

Przemierzaj zdradzieckie podziemia.

Pokaż, co potrafisz i zdobądź więcej nagród w kampanii heroicznej.

Staw czoła Wezbraniu Iskrobłysku, gdzie znajdziesz nowe wyzwania i więcej nagród.

Dołącz do gildii, bierz udział w starciach PvP i nie tylko.

Nowy Warcraft już jest. Zagracie?

Jak jest w rzeczywistości? Przekonajcie się sami. Warcraft Rumble jest już dostępne w App Store (iOS) i Google Play (Android). Gra, po kilku miesiącach testów, trafiła do szerokiej publiczności i już może pochwalić się sporym zainteresowaniem ze strony graczy. W rankingu najpopularniejszych gier strategicznych w App Store, Warcraft Rumble jest już na pierwszym miejscu z ponad 360 ocenami, a średnia wynosi 4,9 gwiazdki. Czy mamy hit? Przekonamy się niebawem.

Diablo Immortal, choć przez wielu krytykowane, również cieszy się sporym zainteresowaniem na urządzeniach mobilnych i nic nie zapowiada, by wkrótce miało być inaczej. Blizzard doskonale wie, że gracze wybierający jako swoją platformę smartfony i tablety, są chętni do wydawania pieniędzy, a w Rumble sposobów monetyzacji nie brakuje. Zagracie? Jeśli zdecyduje się zrobić to teraz, w grze czekają nagrody z okazji premiery. Każdy gracz, którzy w ciągu najbliższych dwóch tygodni przebrnie przez samouczek i pokona bossa Wyżera, otrzyma przedmioty kosmetyczne. Dodatkowo, jeśli gracie w Hearthstone, przejście samouczka w Warcraft Rumble odblokuje specjalny rewers dla kart w popularnej karciance