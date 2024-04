Blizzcon to wielkie święto graczy i fanów studia Blizzard. To w ramach tego wydarzenia prezentowano nowe gry, czy zapowiadano rozszerzenia do najpopularniejszych tytułów. Czekaliście na tegoroczną edycję? Nie mamy dobrych wiadomości.

Zeszłoroczny Blizzcon, który odbył się Anaheim Convention Center na początku listopada ubiegłego roku przyniósł oficjalne zapowiedzi dodatku fabularnego do "Diablo IV" z tytułem "Vessel of Hatred", rozszerzenie do "Hearthstone", nową grę w uniwersum Warcraft – "Warcraft Rumble", czy nowości do World of Warcraft. Działo się, a gracze mieli szansę spotkać się i podyskutować o swoich ulubionych tytułach. I choć wiele wskazywało, że w tym roku Blizzard będzie miało dużo do pokazania na tegorocznej odsłonie Blizzcon, organizatorzy poinformowali właśnie, że się nie odbędzie.

Źródło: Blizzard Entertainment, Inc.

Po dokładnym przemyśleniu sprawy podjęliśmy w Blizzardzie decyzję, że w 2024 roku BlizzCon się nie odbędzie. Nie była to łatwa decyzja. BlizzCon jest dla nas wyjątkowym świętem i wiemy, że wielu z was wyczekiwało tegorocznej edycji. W tym roku podchodzimy do sprawy inaczej, w przeszłości zaś eksperymentowaliśmy z innymi formatami wydarzenia.

W zamieszczonym na oficjalnych stronach Blizzcon komunikacie czytamy, że kolejne miesiące przyniosą nowe informacje na temat tytułów i rozszerzeniem, nad którymi obecnie pracuje ekipa z Blizzard. Chodzi tu przede wszystkim o wspomniany wyżej dodatek fabularny do Diablo IV, który po polsku nazywa się "Naczynie Nienawiści". Poznamy też kolejne szczegóły związane z innymi tytułami oraz obecnością studia i gier na innych imprezach dla graczy – w tym Gamescom. Firma nie rezygnuje jednak z innych wydarzeń, które organizowała lub współorganizowała:

Szykujemy dla fanów z całego świata liczne wydarzenia publiczne, które towarzyszyć będą atrakcjom w grach z uniwersum Warcraft, rozpisanym na 2024 rok. Choć imprezy te nie są częścią BlizzConu, czerpiemy z najgłębszych pokładów naszej pomysłowości, byście poczuli atmosferę zabawy i wspólnoty dobrze znaną z naszego flagowego święta.

Blizzcon 2024 się nie odbędzie. Co w kolejnych latach?

Jest jednak światełko w tunelu, gdyż na ten moment nie ma żadnych oficjalnych informacji mówiących o tym, że Blizzard całkowicie zrezygnuje ze swojej imprezy. Przedstawiciele firmy wskazują też, że z entuzjazmem myślą o powrocie BlizzConu w nadchodzących latach. Osobiście podchodzę do tych informacji z dużym dystansem. Z podobnymi komunikatami spotkaliśmy się już przy okazji E3, które na przestrzeni ostatnich lat miało trudności organizacyjne. Ostatnia impreza z udziałem kilku najważniejszych graczy na rynku (poza Sony) odbyła się w 2019 r.

Wydarzenie online z 2021 r. nie spotkało się z zainteresowaniem deweloperów, wydawców i widzów, i E3 odeszło do historii – choć organizatorzy wciąż rozważają powrót w przyszłym roku. Pytanie tylko, kto będzie zainteresowany taką imprezą. Zarówno Sony, Microsoft, jak i Nintendo stawiają na swoje własne formaty w postaci prezentacji online. To właśnie na nich poznajemy nowości, jakie studia z całego świata przygotowują dla graczy. To znacznie tańsze w produkcji i organizacji rozwiązanie, niż wzięcie udziału w targach, które pożerają spore nakłady finansowe.

Nie da się jednak ukryć, że informacja o odwołaniu tegorocznego Blizzcon z pewnością dotknie graczy, którzy co roku spotykali się w Anaheim Convention Center, by wspólnie celebrować tytuły kochane na całym świecie. Społeczności zrzeszonej wokół studia zostaje jedynie wypatrywać oficjalnych zapowiedzi i kolejnych szczegółów związanych z Diablo, World of Warcraft i innych produkcji studia, które zapewne teraz pojawiać się będą w ramach prezentacji Xbox Showcase.