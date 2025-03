To urządzenie do sprzedaży trafiło prawie 20 lat temu. Właśnie dostało aktualizację

Masz w domu PS3 i korzystasz z konsoli do odtwarzania treści z płyt Blu-ray? Szybko ją zaktualizuj, by nie stracić możliwości uruchamiania na niej filmów i ulubionych seriali.

PlayStation 3, które do sprzedaży trafiło w 2006 roku to z punktu widzenia gracza sprzęt przestarzały. Nie da się jednak ukryć, że urządzenie Sony było przełomową konsolą, która poza ogromnym katalogiem gier oferowała szereg funkcji multimedialnych. Jedną z jej największych zalet był wbudowany odtwarzacz płyt Blu-ray, co czyniło ją idealnym i całkiem opłacalnym centrum rozrywki dla wielu użytkowników. Już przy okazji premiery konsoli mówiło się, że to najtańszy odtwarzacz Blu-ray na rynku. A przecież to tylko ułamek możliwości sprzętu, który sprzedał się w nakładzie przekraczającym 87 mln egzemplarzy.

PlayStation 3 była pierwszą konsolą, która weszła na rynek z wbudowanym odtwarzaczem Blu-ray. Ta funkcja umożliwiała użytkownikom odtwarzanie filmów w wysokiej rozdzielczości, co było ogromnym atutem w tamtym czasie. Niewykluczone też, że przyczyniła się do wypchnięcia z rynku formatu i płyt HD DVD, które przegrały batalię z płytami Blu-ray. Wbudowany procesor Cell, opracowany wspólnie z IBM i Toshiba, zapewniał ogromną moc obliczeniową, co pozwalało na płynne odtwarzanie treści wideo i audio.

Sprzęt ten służył przede wszystkim do gier, ale także jako centrum multimedialne, pozwalające na odtwarzanie muzyki, zdjęć i przeglądanie internetu. Konsola radzi sobie doskonale z odtwarzaniem muzyki z plików MP3, czy płyt CD, a także SACD, co daje użytkownikom szeroki wybór możliwości słuchania ulubionych artystów. Od strony formatów wideo, PS3 nie miało problemu z obsługą MPEG-1, MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, DivX i WMV.

PS3 z nową aktualizacją. Stabilność i coś dla tych, którzy wciąż korzystają z niej do oglądania filmów.

Dziś, niemal 20 lat po wprowadzeniu PS3 do sklepów, świat o konsoli raczej zapomniał – przynajmniej jeśli chodzi o granie na niej. Mimo obecności na rynku nowszych konsoli, takich jak PS4 i PS5, i bardziej zaawansowanych odtwarzaczy Blu-ray, wiele osób nadal używa PS3 jako odtwarzacza audio i wideo. Jest to spowodowane nie tylko oszczędnością pieniędzy, ale także przyzwyczajeniem do korzystania z tej konsoli. Nie dziwne więc, że Sony udostępniło właśnie aktualizację, dzięki której posiadacze PS3 będą mogli dalej oglądać swoje ulubione płyty Blu-ray.

Kilka dni temu udostępniono aktualizację systemu o numerze 4.92, która jest niezbędna do utrzymania funkcjonalności odtwarzania filmów z płyt Blu-ray. Najnowsza wersja oprogramowania odświeża klucz szyfrowania AACS, który jest wymagany do odtwarzania chronionych treści na płytach Blu-ray. Bez tej aktualizacji użytkownicy mogliby stracić dostęp do odtwarzacza, co byłoby poważnym utrudnieniem dla tych, którzy nadal wykorzystują PS3 jako centrum multimedialne.

Poza odświeżeniem klucza szyfrowania, aktualizacja poprawia również ogólną wydajność systemu jednak tutaj szczegółów nie znamy. Niewykluczone, że ma to związek z walką z piractwem i uruchamianiem na PS3 nieautoryzowanych aplikacji, w tym gier pochodzących z mniej legalnych źródeł.