PlayStation zapowiada "darmowe" gry w Plusie na marzec. Nudy nie będzie!

Gry w PlayStation Plus: marzec 2025

W marcu do abonamentu dołączą trzy produkcje: Dragon Age: The Veilguard, bardzo ciepło przyjęty Sonic Colors: Ultimate oraz znakomite Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection.

Reklama

Bez wątpienia w tym miesiącu największą ucztę będą mieć miłośnicy RPG. Najnowszy Dragon Age pozwoli wcielić się w postać nieustraszonego Rooka, który poprowadzi drużynę do walki przeciwko starożytnym, skorumpowanym, bóstwom. Tym co zachwyca w Dragon Age: The Veilguard poza samą epickością opowieści jest bez wątpienia także barwna paleta bohaterów. Tam każdy ma swoją historię do opowiedzenia.

Sonic kilka lat temu powrócił niczym feniks z popiołów i póki co cieszy się naprawdę dobrą passą. Sonic Colors: Ultimate to dynamiczna, nie dająca nam chwili na wytchnienie, platformówka, w której ponownie przyjdzie nam stawić czoła Dr. Eggmanowi. Tym razem naszym celem będzie uratowanie Wispów, których naukowiec postanowił wykorzystać do zasilania swojego kosmicznego parku rozrywki. Gra (która półtorej dekady zasiliła bibliotekę Nintendo DS i Wii) kilka lat temu doczekała się odświeżonej wersji z dopiskiem ultimate. Zachwyci nie tylko podrasowaną grafiką i płynniejszą animacją, ale także nowymi trybami zabawy.

Ostatnim z tytułów są Wojownicze Żółwie Ninja, a właściwie to kolekcja 13 gier z tymi kultowymi bohaterami. Nie brakuje tam beat’em upów oraz platformówek, czyli gatunków które przed laty cieszyły się niesłabnącą popularnością i… po dziś dzień dają ogrom frajdy. W tym wydaniu można korzystać z zabawy multiplayer zarówno lokalnie, jak i online. Ponadto nie zabrakło tam usprawnień jak zapisu stanu gry w dowolnym momencie, czy też cofnięcia czasu gdy popełnimy błąd. Wspaniałym uzupełnieniem są dodatki które przegląda się z przyjemnością, bo są archiwum z prawdziwego zdarzenia!

Kiedy marcowe gry trafią do PlayStation Plus?

Wszystkie trzy powyższe tytuły dostępne będą do pobrania / dodania do konta już od 4. marca. Można będzie to zrobić do 31 marca włącznie. Warto również mieć na uwadze, że do wtorku wciąż można wykupić abonament i cieszyć się dostępem do Payday 3, High on Life i Pac-Man World Re-Pac.