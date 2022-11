Co to jest SkyShowtime? Nowe VOD od Universal, Paramount, DreamWorks, Showtime i Sky

SkyShowtime to bardzo ciekawy projekt, ponieważ nie jest to do końca globalna platforma. Owszem, w wielu krajach będzie ona operować pod tym samym szyldem, ale w kilku regionach będzie działać pod parasolem innych bytów lub pod zupełnie inną nazwą. W USA to nadal Paramount+, które promuje własne seriale, jak “Halo” czy “Yellowstone” właśnie przedrostkiem Paramount+ Original. Czy te produkcje dotrą także do Polski? Na to wygląda, ponieważ stanowiły one bardzo mocny punkt prezentacji, ale platforma na każdym kroku chwaliła się filmowymi produkcjami właśnie od Universala czy Paramountu, co dla wielu osób będzie równie istotnymi elementami katalogu, co seriale.

Specjalni goście na europejskiej premierze SkyShowtime

Tym wszystkim chwaliło się SkyShowtime na konferencji w Amsterdamie. W końcu lista podmiotów wchodzących w skład usługi jest naprawdę imponująca: to studia Universal Pictures i Paramount Pictures, stacja Nickelodeon, studio DreamWorks Animation, serwis Paramount+, stacja SHOWTIME, oraz Sky Studios i Peacock. To dlatego na wydarzeniu pojawiły się gwiazdy grające w serialach i filmach od wytwórni, których produkcje trafiają na SkyShowtime. Wśród gości i na scenie znaleźli się Ethan Peck i Rebecca Romijn grający w “Star Trek: Strange New Worlds”, Demián Bichir z “Let The Right One In”, a także Clara Rugaard z “The Rising”, Bokeem Woodbine i Yerin Ha z “Halo”, Jake Lacy i Colin Hanks z serialu “A Friend of the Family” oraz Jeff Wilbusch i Juliana Canfield z “The Calling”.

Kiedy SkyShowtime w Polsce? Data premiery znana

Na to pytanie wszyscy oczekują odpowiedzi i dziś już wiemy, że SkyShowtime zawita do Polski już w lutym 2023 roku. Nie podano jeszcze konkretnego dnia, ale potwierdzono, że premiera nie będzie już odkładana w czasie. Wiele osób sądziło, że dojdzie do tego we wrześniu lub grudniu 2022 roku, ale firma odłożyła ten debiut odrobinę w czasie i dlatego w Polsce, a także kilku innych krajach zaczekamy na tę premierę do lutego 2023. Właśnie wtedy SkyShowtime rozszerzy działalność na kolejne kraje, w tym Albanię, Czechy, Węgry, Macedonię Północną, Polskę, Rumunię i Słowację.

Ile będzie kosztować SkyShowtime w Polsce?

Na odpowiedź na to pytanie musimy jeszcze zaczekać. Dopiero przed uruchomieniem usługi w danym regionie podawane są takie szczegółowe informacje, dlatego musimy uzbroić się w cierpliwość. Można liczyć, że cena subskrypcji SkyShowtime w Polsce zostanie podana w okolicach stycznia 2023 roku.

Na konferencji usłyszeliśmy też kilka słów od szefa SkyShowtime Monty’ego Sarhana: “SkyShowtime został stworzony dla Europy i cieszymy się mogąc powiedzieć klientom w całej Europie Środkowo-Wschodniej, że już wkrótce będą mogli korzystać z usług naszego serwisu. Jesteśmy podekscytowani możliwością zapewnienia im dostępu do najnowszych seriali i filmów z naszych kultowych, światowej sławy wytwórni, jak również do wysokiej jakości lokalnej rozrywki. Po udanym starcie w Europie Północnej i Portugalii, rozszerzenie działalności na te ważne rynki i udostępnienie SkyShowtime jeszcze większej liczbie osób w całej Europie jest dla nas ważnym kamieniem milowym.”