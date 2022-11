Cennik Netflix w 2022 roku - pakiety

W ostatnim czasie wiele mówiło się o podwyżkach, reklamach i zmianach w ofercie Netfliksa, dlatego wyjaśniamy na wstępie, jak prezentują się aktualnie pakiety Netfliksa. Do wyboru nadal są trzy: podstawowy, standard i premium. Pierwszy z nich kosztuje 29 zł miesięcznie, oferuje oglądanie na 1 ekranie, pobierać filmy i seriale można na 1 urządzeniu, a maksymalna rozdzielczość to HD (przed 1 listopada SD). Pakiet standard kosztuje 43 zł miesięcznie i podnosi limit obsługiwanych jednocześnie ekranów oraz urządzeń offline do 2, a rozdzielczość do Full HD 1080p. Najdroższy pakiet premium kosztuje 60 zł miesięcznie i oferuje oglądanie na 4 ekranach jednocześnie, pobieranie na 4 urządzenia oraz rozdzielczość 4K Ultra HD.

Oferta Netflix - filmy i seriale

Netflix posiada w swoim katalogu ponad 6 tysięcy filmów i seriali, z których spora część to treści oryginalne, które powstają na zamówienie lub we współpracy z platformą, a także są kupowane na wyłączność przez Netfliksa. Nie brakuje też seriali i filmów nabytych na licencji, a wśród nich znajdują się tytuły nakręcone przez znane wytwórnie i stacje telewizyjne. Wraz z upływem czasu balans pomiędzy treściami własnymi (oryginalnymi) i na licencji zmienia się. Sprawdzenie pełnego katalogu bezpośrednio na Netflix bez logowania nie jest możliwe, ale z pomocą przychodzą strony jak Upflix.pl, gdzie używając filtrów możecie wyświetlić tylko tytuły dostępne na Netflix.

Czemu Netflix usuwa lub kasuje filmy i seriale?

Do usuwania filmów i seriali z Netfliksa dochodzi z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest wygasająca licencja na dany tytuł, ponieważ w momencie jej zakupu i dodania konkretnej produkcji do oferty, zazwyczaj odbywa się to na określony czas. Netflix nie informuje widzów, na jak długo pojawi się dany tytuł - czasami jest to na miesiąc, pół roku lub rok. Część produkcji posiada informacje na podstronie tytułu, do kiedy będzie dostępny, a prawie co miesiąc Netflix przygotowuje listę "ostatni dzwonek", gdzie zawarte są tytuły usuwane na przestrzeni danego miesiąca. Listę oznaczonych jako do usunięcia można też sprawdzić na Upflix.pl.

Kasowanie seriali przez Netflix to zjawisko, które dotyka całej branży. Niektóre seriale nie otrzymują zamówienia na kolejne sezony, dlatego mówi się o nich, że są kasowane. Nakręcone i udostępnione do tej pory odcinki będą dostępne na platformie cały czas, chyba że Netflix zdecyduje się odsprzedać prawa do emisji i dystrybucji innym podmiotom. Wtedy nawet oryginalne filmy i seriale znikają z oferty.

Najczęściej zadawane pytania - poradnik Netflix 2022

Jak obniżyć jakość lub oglądać offline (jak pobrać film)

W ustawieniach profilu na stronie internetowej możemy ograniczyć jakość oglądanych treści, by np. zredukować zużycie danych. Jest to ustawienie globalne, więc będzie dotyczyć danego profilu na wszystkich urządzeniach. Klikamy na avatar w prawym górnym rogu, wybieramy Konto, a następnie rozwijamy listę ustawień przy konkretnym profilu naciskając na strzałkę. Obok sekcji Ustawienia odtwarzania klikamy na Zmień, a później dostosowujemy jakość materiałów wideo.

Pobieranie treści na urządzeniach mobilnych jest możliwe w każdym pakiecie. Przy danym odcinku lub filmie naciskamy na ikonę ze strzałką w dół. W ustawieniach aplikacji możemy zdecydować, w jakiej jakości będą treści (standardowa lub wysoka). Inteligentne pobieranie usuwane obejrzane odcinki i pobiera (np. tylko w sieci Wi-Fi) kolejne epizody, byśmy nie musieli o tym pamiętać. Nie wszystkie tytuły są dostępne w trybie offline - brak ikony pobierania oznacza, że Netflix nie oferuje danego filmu lub serialu do pobrania.

Jak sprawdzić do kiedy jest ważne konto Netflix?

Sprawdzenie ważności konta Netflix możliwe jest w ustawieniach. Klikamy na avatar w prawym górnym rogu, wybieramy Konto i odnajdujemy linijkę "Twoje konto jest opłacone do dnia...". Tutaj znajdziecie datę, do kiedy konto Netflix będzie aktywne.

Jak zablokować profil na Netfliksie?

Netflix pozwala zablokować konkretny profil kodem PIN. By to zrobić klikamy na avatar w prawym górnym rogu, wybieramy Konto, a następnie rozwijamy listę ustawień przy konkretnym profilu naciskając na strzałkę. W sekcji "Blokada profilu" klikamy na zmień i nadajemy kod PIN.

Jak oglądać razem na Netfliksie?

Niestety Netflix nie udostępnia podobnej do Disney+ czy Apple TV+ funkcji wspólnego oglądania online. By to zrobić możliwe jest skorzystanie z zewnętrznych wtyczek lub stron, ale wtedy jesteśmy ograniczeni w większości przypadków do oglądania filmów i seriali na komputerze.

Jak wylogować konto Netflix z innych urządzeń?

Netflix pozwala sprawdzić ostatnią aktywność na koncie na urządzeniach oraz wylogowanie się ze wszystkich urządzeń jednocześnie. By to zrobić, klikamy na avatar w prawym górnym rogu, wybieramy Konto i zjeżdżamy na sam dół. Link "Urządzenia: ostatnia aktywność na koncie" poprowadzi nas do listy wszystkich używanych z naszym kontem urządzeń, a link "Wyloguj się na wszystkich urządzeniach" wyloguje nas na wszystkich urządzeniach, gdzie wcześniej się zalogowaliśmy.

Jak zrezygnować z konta i anulować członkostwo na Netfliksie?

Netflix umożliwia anulowanie konta w bardzo łatwy sposób: na stronie internetowej po zalogowaniu klikamy na avatar w prawym górnym rogu, wybieramy Konto i po lewej stronie, zaraz pod sekcją Członkostwo i rozliczenia" znajdziemy przycisk "Anuluj członkostwo". Krok po kroku wykonujemy polecenia potwierdzając anulowanie subskrypcji i członkostwa, by usunąć konto.

Jak usunąć z oglądanych na Netflix?

Po wielu latach Netflix pozwala na wygodne usunięcie konkretnych tytułów z listy oglądania. Na komputerze najeżdżamy kursorem na miniaturkę tytułu i gdy wyświetlone zostaną dodatkowe opcje szukamy ikony z "X" (zaraz obok kciuka). Na urządzeniach mobilnych należy kliknąć na przycisk menu (pionowo ułożone trzy kropki), by wyświetlić listę czynności - tutaj znajdziemy opcję "Usuń z rzędu". Na smart TV wchodzimy na podstronę danego tytułu z listy "oglądaj dalej" i wśród dodatkowych czynności szukamy "Usuń...".

Netflix - jak korzystać z bezpłatnego miesiąca lub oglądać bez logowania?

Niestety, Netflix nie udostępnia już darmowego okresu próbnego, więc niemożliwe jest skorzystanie z bezpłatnego miesiąca na platformie w Polsce. Oglądanie Netfliksa bez logowania również jest niemożliwe - serwis od czasu do czasu udostępnia własne treści w całości na YouTubie lub przez określony czas pozwala obejrzeć konkretny tytuł na stronie Netflix za darmo.

Jak płacić bez karty za Netfliksa?

Netflix pozwala korzystać z innych metod płatności niż karta. Dostępna jest opcja dodania rozliczeń do rachunku operatora w sieci Play, a także użycie PayPala. Cały czas można też korzystać z kart podarunkowych, które posiadają kod do wprowadzenia na stronie w celu doładowania środków na koncie.