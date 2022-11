Nadchodzi Kiler 3. A wszystko przez nowego Top Guna

"Kiler" i "Kiler-ów 2-óch" to polskie kultowe komedie, które dały tak naprawdę początek karierze Cezarego Pazury. W obydwu filmach wcielił się on w Jerzego Kilera - taksówkarza, który omyłkowo, ze względu na swoje nazwisko, został uznany za seryjnego zabójcę. Po tym, jak go aresztowano i zamknięto, z pomocą przyszedł jeden z jego współpracowników, Siara (Janusz Rewiński), który posiadał odpowiednie kontakty i zaplecze finansowe, by zorganizować akcję. Dalsze losy obydwu bohaterów znane są Polakom doskonale, bo "Kiler" jest do dziś regularnie powtarzany w telewizji, a niektóre z tekstów na stałe weszły do naszej codzienności. Lewa jego, lewa jego, lewa jego mać...

Kiler 3 powstaje. Co wiemy na temat filmu?

Po sukcesie obydwu filmów nie zdecydowano się na nakręcenie trzeciego. Odstęp pomiędzy obydwoma premierami wynosił zaledwie dwa lata, a Juliusz Machulski (reżyser) i Cezary Pazura podjęli inne projekty. O tym, że kolejna odsłona może powstać mówiło się jakiś czas temu, szczególnie w dobie remake'ów, sequeli i rebootów. Wydawało się, że trzeci "Kiler" faktycznie powstanie i to niedługo, ale lata mijały i nie doczekaliśmy się żadnych konkretów. Sytuacja zmienia się właśnie teraz, bo Cezary Pazura potwierdził, że trwają zaawansowane prace nad "Kilerem 3".

W wywiadzie z WP i Vivą aktor powiedział, że rzeczywiście "Kiler 3" powstaje. Pazura współtworzył scenariusz 3. części "Kilera", a w obsadzie mają znaleźć się aktorzy, których pamiętamy z poprzednich filmów. Wśród nich znajdzie się Katarzyna Figura, której angaż potwierdzono. Najczęściej zadawane pytanie dotyczy jednak Janusza Rewińskiego, który nie rozwijał znacząco swojej kariery aktorskiej i skupił się na innych obowiązkach. Cezary Pazura zaznacza jednak, że z wielką przyjemnością znalazłby się z nim na planie, gdyby tylko Rewiński przejawił chęć powrotu do kultowej roli Siary. Na chwilę obecną nie wiemy też, czy w filmie wystąpi Małgorzata Kożuchowska, która grała reporterkę TV i partnerkę Kilera Ewę Szańską. Wedle tego, co mówi Pazura, Machulski nie wróci za kamerę, ale być może będzie mentorem tego projektu.

O czym opowie Kiler 3 i dlaczego powstaje dopiero teraz?

Oczywiście wszyscy zastanawiają się, o czym będzie opowiadać "Kiler 3". O tym jeszcze nikt głośno nie mówi, ale Pazura zdradził, że zna fabułę filmu i że pomysł na tę historię jest już konkretny. Podkreślił, że zdaje sobie sprawę z tego, że musi to być inny film, niż poprzednie, także ze względu na to, jak dużo czasu minęło. Aktor dodał, że sukces "Top Gun: Maverick" sprawił, że odważyli się wrócić do tych bohaterów i będą chcieli opowiedzieć o nich historię. Pazura nie wierzył początkowo w sukces "Mavericka", ale dzięki temu że jest to nowoczesna i inna odsłona niż oryginał, to im się udało i właśnie tak należy podejść do "Kilera 3".

Historia pokazuje, że takie powroty rzadko okazywały się sukcesami i tym bardziej udany come back "Top Gun: Maverick" wskazywany jest jako wyjątek od reguły. W filmie udało się połączyć elementy, które sprawiły, że widownia poczuła więź z oryginałem, ale i samodzielnie film był po prostu niesamowicie udaną produkcją pod niemal każdym względem. Przyznam, że do niedawna trudno było mi wyobrazić sobie to, jak mógłby wyglądać "Kiler 3", a po porównaniach do "Top Gun: Maverick" na poziomie idei i podejścia, tym bardziej nie wiem czego się po nowym "Kilerze" można spodziewać.

