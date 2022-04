Giga Texas, bo tak nazywa się nowa, flagowa fabryka Tesli w Stanach Zjednoczonych, ma być nie tylko największą fabryką w tym kraju, ale najbardziej zaawansowaną technologicznie na całym świecie. To z jej linii produkcyjnych mają zjeżdżać wszystkie obecne oraz przyszłe modele samochodów, jaki powstają pod czujnym okiem Elena Muska. Gdy osiągnie swoje pełne moce przerobowe, produkować ma nawet milion sztuk modelu Y rocznie. A to dla Tesli dopiero początek. Z Giga Texas oraz innymi Giga Fabrykami Musk wiąże ogromne nadzieje. Fremon, Nevada, Nowy Jork, Berlin, Shanghai - w tych nowoczesnych ośrodkach powstawać będą nowoczesne pojazdy, które trafią do kierowców na całym świecie. Na wielkim otwarciu Giga Texas, które miało miejsce minionej nocy i zostało nazwane Cyber Rodeo, Musk pochwalił się kilkoma projektami, nad którymi pracuje obecnie Tesla.

Na scenie nie mogło więc zabraknąć długowyczekiwanego pickupa Cybetruck. A ten z pewnością przyćmił pozostałe atrakcje, jakie Elon Musk przygotował z okazji uruchomienia fabryki. I jak możecie zobaczyć na załączonych materiałach, samochód nieco się zmienił w porównaniu z dotychczasowymi zapowiedziami. Modyfikacji uległy drzwi pojazdu, które wcześniej posiadały klamki. W najnowszej jego rewizji klamek już nie ma - co spotkało się ze sporym entuzjazmem zebranych na prezentacji osób. Pickup otrzymał też większe lusterka, co z pewnością przełoży się na lepszy komfort pracy.

Elon Musk otwiera Giga Texas. To z tej fabryki w przyszłym roku wyjedzie Cybetruck

Brak klamek oznacza, że Cybetruck będzie musiał być bardzo czujny. Gdy tylko kierowca pojawi się przy nim, automatycznie otworzy swoje drzwi. Tak przynajmniej wynika z zapowiedzi Muska, który równocześnie przeprosił wszystkich oczekujących na zakup pickupa za opóźnienia. Szef Tesli podkreślił jednak, że pierwsze Cybetrucki zjadą z linii produkcyjnych w Giga Texas już 2023 r. Choć nie padły żadne konkretne daty, dalsze opóźnienia mają być wykluczone.

W tym samym roku Tesla planuje start produkcji swojego humanoidalnego robota. Optimus, nazywany także Tesla Bot, tworzony jest z myślą o niebezpiecznych i powtarzalnych zadaniach, których nie chcą wykonywać ludzie. Robot ma sobie z nimi radzić bez dokładnych instrukcji krok po kroku. Zaprezentowany w zeszłym roku humanoid ma reagować na polecenia typu: "podnieś tę śrubę i przymocuj ją do samochodu za pomocą tego klucza". Robot, w wizji Elona Muska, ma ponadto bez problemu pognać do sklepu na zakupy. Jeśli zajdzie taka potrzeba, zajmie się też realizacją prostych zadań domowych.

Na koniec Elon Musk zapowiedział, że w przyszłym roku wystartuje produkcja ciężarówki Semi EV. W założeniach Tesli ma być najbezpieczniejszą i najwygodniejszą tego typu konstrukcją dostępną na rynku. W 2022 r. uruchomione mają zostać testy autonomicznej jazdy Full Self-Driving. Testy te będą przeprowadzane na szeroką skalę w Stanach Zjednoczonych. W przyszłości, technologia ta, będzie również wykorzystywana w taksówkach bez kierowców, nad którymi pracuje firma.