Pierwsza Tesla made in Europe

Po niemal dwóch latach od rozpoczęcia budowy, wielka fabryka samochodów zbudowana zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od polskich granic rozpoczyna swoją działalność na pełną skalę. Pierwsze 30 samochodów, czarnych Tesli Model Y, zostało wczoraj przekazanych pierwszym klientom przez samego Elona Muska. Na otwarciu fabryki obecny był nie tylko szef Tesli, ale również niemiecki kanclerz - Olaf Scholz. Całość odbyła się oczywiście z wielką pompą, a sam szef Tesli tradycyjnie już, jak w przypadku otwarć poprzednich fabryk, wykonał swój taniec.

Gigafactory Berlin ma produkować nawet 500 000 samochodów elektrycznych rocznie i odciąży tym samym nieco fabryki z USA i Chin, a także pozwoli uniknąć kosztownego i czasochłonnego transportu samochodów statkami do Europy. W pierwszej kolejności w nowym zakładzie będzie powstawał crossover - Model Y, a później mogą do niego dołączyć kolejne modele, jak chociażby sedan - Model 3. W Berlinie będą powstawać też akumulatory do aut elektrycznych, co pozwoli znacznie przyśpieszyć produkcję, podobnie jak ma to miejsce w Gigafactory Szanghaj. W tym roku Tesla prawdopodobnie otworzy też swój piąty zakład, który powstaje w Teksasie, co ponownie zwiększy możliwości produkcyjne o kolejne kilkaset tysięcy sztuk rocznie.

Wygląda na to, że Tesla jest na najlepszej drodze do pobicia swoich kolejnych rekordów w 2022 roku i zadomowieniu się na dobre w awangardzie producentów samochodów. Firma Elona Muska po początkowych problemach, obecnie nawet wyprzedza tradycyjnych konkurentów pod względem technologii produkcji samochodów, robiąc to szybciej i sprawniej. Jak pokazuje to przykład chociażby Riviana, tworzenie prototypów nie jest trudne, najtrudniejsze jest wprowadzenie ich do masowej produkcji, a to Tesli wychodzi coraz lepiej. Nie oznacza to jednak, że firma nie ma problemów, Cybertruck zalicza kolejne opóźnienia, podobnie jak Semi i nowy Roadster, więc jest jeszcze co poprawiać.