Wiedźmin Remake wprowadzi ogromne zmiany. CD Projekt RED nie próżnuje!

Remake pierwszego Wiedźmina powstaje — lecz wygląda na to, że wymaga on naprawdę mnóstwa pracy.

Wiedźmin Remake nadchodzi… ale raczej trzeba będzie jeszcze trochę poczekać

Jakiś czas temu polski deweloper odsłonił nieco kart w sprawie jednego z projektów dotyczących Wiedźmina o nazwie kodowej Canis Majoris — w przeciwieństwie do jednej z wcześniej zapowiedzianych gier, która ma być ogromnym RPG (lecz to, kto będzie głównym bohaterem, nadal pozostaje tajemnicą — chociaż inny medalion sugeruje, że nie będzie to Geralt), nie będzie to nic „nowego”. CD Projekt Red postanowił opracować remake pierwszego Wiedźmina!

Źródło: CD Projekt RED

Jakub Rokosz, dyrektor generalny studia Fool’s Theory, który nadzoruje tym projektem, a w przeszłości pracował między innymi nad takimi grami jak Wiedźmin 2: Zabójcy królów czy Wiedźmin 3: Dziki Gon (tak, co ciekawe, Rokosz nie maczał w ogóle palców przy pierwszej odsłonie, której robi remake), w niedawnym wywiadzie dla Edge przyznał, że odsłona wiedźmina o kodowym tytule Canis Majoris wymaga mnóstwa pracy.

Wiele elementów w pierwszym Wiedźminie musi zostać przerobionych

Rokosz przyznaje, że zespół potrzebuje przede wszystkim dogłębnej i poważnej analizy dotyczącej tego, co w pierwszym Wiedźminie jest już przestrzale i co wymaga całkowitego odrestaurowania. Oczywiście dotyczy to głównie funkcji, które po prostu nie działają już prawie dwie dekady po premierze — można więc zakładać, że chodzi między innymi o grafikę, ale również o inne elementy rozgrywki — tym bardziej, że remake ma otrzymać całkowicie otwarty świat.

Źródło: CD Projekt RED

To samo zapewne spotka cały system walki, który jest już zwyczajnie przestarzały. Rokosz zaznacza jednak, że CD Projekt RED chce również „podkreślać te elementy, które są świetne, powinny zostać zachowane lub są bezpośrednimi kluczowymi filarami, których nie można odrzucić”. Jeśli chcecie poznać więcej informacji na temat remake’u pierwszego Wiedźmina, zajrzyjcie do tekstu Wiedźmin Remake nie będzie odgrzewanym kotletem. CD Projekt Red szykuje mnóstwo nowości!. Znajdziecie tutaj wszystkie dotychczasowe informacje.

Źródło: GamesRadar

Grafika wyróżniająca: CD Projekt RED