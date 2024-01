Tego uwielbianego aktora nie spodziewałeś się w "Wiedźminie". Wiemy w kogo się wcieli

Czwarty sezon "Wiedźmina" zapowiada się niezwykle ciekawie. Nie tylko zmieni się aktor wcielający się w rolę Geralta, ale do obsady dołącza uwielbiany aktor.

Jeszcze nie zaczęto zdjęć do czwartego sezonu "Wiedźmina" od Netfliksa, a nowa seria od dawna budzi ogrom kontrowersji. Przede wszystkim za sprawą pożegnania Henry'ego Cavilla w roli Geralta z Riwii i zastąpienia go Liamem Hemsworthem.

Mimo że serial od dnia swojej premiery polaryzuje widzów — twórcy się nie poddają i robią co tylko w ich mocy, by wycisnąć z adaptacji sagi książek Andrzeja Sapkowskiego jak najwięcej. Teraz dowiedzieliśmy się, że do grona aktorów dołączy Laurence Fishburne. Uwielbiany aktor, którego... prawdopodobnie nikt się tam nie spodziewał!

Laurence Fishburne dołącza do grona aktorów netfliksowego "Wiedźmina"

Laurence Fishburne to aktor którego większość zna przede wszystkim z jego fenomenalnej roli w Matriksie. Ale na tym jeszcze nie koniec — w ostatnich latach mogliśmy go oglądać na ekranach telewizorów m.in. w "Blackish" czy "Hannibalu". A od czwartego sezonu "Wiedźmina" będziemy mogli zobaczyć go również i tam.

Jak informuje Netfliks w swoich oficjalnych kanałach komunikacji — aktor wcieli się w rolę Regisa. Na tę chwilę nie wiemy zbyt wiele na temat jego postaci poza tym, że ma być "obeznanym cyrulikiem z tajemniczą przeszłością".

Wiedźmin - sezon 4. Zdjęcia mają ruszyć już niebawem

Póki co Netfliks nie informuje jeszcze oficjalnie o tym kiedy możemy spodziewać się premiery czwartego sezonu serialu. Wiadomo jednak, że będzie to bardzo głośny start, który podzieli widzów jeszcze bardziej niż poprzednie trzy sezony. Nieoficjalnie mówi się, że zdjęcia do czwartego sezonu mają wystartować już tej wiosny — a premiery nowej serii spodziewamy się w okolicach przyszłego lata.