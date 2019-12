Zamiast tego na Netflix obejrzycie od piątku cały 1. sezon „Wiedźmina”, który zbiera przeróżne opinie. Nie brakuje skrajnych ocen (od bardzo dobry po niewypał), ale atmosfera po debiucie jest chyba raczej w miarę pozytywna. Szybkie zerknięcie na serwisy agregujące oceny krytyków i widowni, jak Metacritic oraz Rotten Tomatoes, to najlepsza okazja na to, by przekonać się, jak różnie te dwie grupy „Wiedźmina” przyjęły. Na Metacritic „Wiedźmin” posiada średnią 53, przy 6 pozytywnych, 6 mieszanych i 3 negatywnych recenzjach.

Ze wszystkich przytaczanych wypowiedzi recenzentów w pamięci najbardziej zapadła mi opinia Mike’a Hale z New York Times’a (ocena 6/10), który napisał, że jest to przygodowa produkcja na niedzielny poranek, niż wieczorny sobotni superseans. Na tym samym portalu mamy średnią ocen widzów, która wynosi 7,8, więc całkiem wysoko. W przypadku Rotten Tomatoes sytuacja jest jeszcze ciekawsza, bo średnia ocen krytyków wynosi 58%, podczas gdy widzowie ocenili go na 91%. Sprawdźmy więc, jak oceniany jest serial w największej bazie filmów i seriali na świecie – na IMDb czeka Was nie lada niespodzianka, gdyż w chwili pisania tego artykułu średnia ocen wynosiła 9,0/10 przy ponad 37 tysiącach głosów. Ciekaw jestem, jak długo utrzyma się tak wysoka nota.

Nie mógłbym pominąć naszego lokalnego podwórka, czyli Filmweba. Tutaj sytuacja również prezentuje się bardzo optymistycznie. Średnia na poiozmie 8/10 przy ponad 14 tysiącach ocen jest niezłym wynikiem i zaintrygowany takimi okolicznościami na pewno wrócę, by sprawdzić średnią za jakiś czas.

Wśród najczęściej przytaczanych zarzutów wobec serialu pojawiają się nieco zakręcona i niejasna dla niektórych widzów fabuła, zbyt duża ilość wątków, brak konkretnego przedstawienia bohaterów oraz rozmachu (budżetu?) w niektórych scenach, a także zmiany w stosunku do zawartości książek. To wszystko było jednak do przewidzenia i myślę, że Netflix oraz ekipę odpowiedzialną czeka teraz najważniejszy egzamin. Showrunnerka i producenci wiedzą, jakie reakcje wywołuje wykreowany przez nich świat i w którą stronę można pchnąć serial, by spodobał się jeszcze bardziej. Tylko kto okaże się ważniejszy? Widzowie i fani czy krytycy?