Wyśmienity początek roku na HBO GO – lista nowości na styczeń

Seriale na HBO GO – co nowego w styczniu?

Listę nowości w styczniu otworzę serialem, którego przedpremierową recenzję już możecie przeczytać na Antyweb. „Outsider” (recenzja) opowie o śledztwie w sprawie bestialskiej zbrodni na 11-letnim chłopcu, którego poszarpane ciało znaleziono w lesie. Nieduże miasteczko bardzo szybko wydaje wyrok na aresztowanym na podstawie silnych dowodów trenerze lokalnej drużyny baseballowej i nauczycielu angielskiego, który okazuje się mieć niepodważalnej alibi na okres morderstwa. Jakim cudem mężczyzna znajdował się w dwóch miejscach jednocześnie? Detektyw Ralph Anderson (Ben Mendelsohn, który jest także producentem serialu) będzie badać tę sprawę pełen determinacji – czy uda mu się oczyścić imię Terry’ego Maitlanda (Jason Bateman, producent wykonawczy i reżyser)? Premiera 13 stycznia w HBO i HBO GO. Jeśli podobał Wam się i tęsknicie za „Detektywem”, to „Outsider” idealnie tę lukę wypełni.

Filmy na HBO GO – co nowego w styczniu?

Pozostałymi godnymi uwagi premierami w styczniu na HBO GO są „Nowy papież”, czyli kontynuacja „Młodego papieża” z Judem Law i Johnem Malkovichem w rolach głównych, a także „Avenue 5” z Hugh Lauriem, który opowie o losach tytułowego statku, na którym nie jest znane coś takiego jak problemy. Powracają także „Babylon Berlin”, „Pohamuj swój entuzjazm” oraz „Przystań”. Z filmów na pewno wymienię Oscarowe „Narodziny gwiazdy” oraz „Projekt Koliber” i „Vox Lux„. Jeśli tęsknicie za postacią Aladyna, to HBO GO zaserwuje nową wersję filmu z Willem Smithem, natomiast premiera „Aquamana” to szansa na powrót do uniwersum DC.

Nowe seriale na HBO GO – styczeń 2020:

Dorwać Małego III (Get Shorty III) – trzeci sezon serialu przedstawiającego perypetie płatnego zabójcy, który chce zostać producentem w Hollywood – premiera: 7 stycznia, cały sezon

Outsider (The Outsider) – nowy serial HBO; błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga – premiera: 13 stycznia, odc. 1-2; kolejne: co tydzień po jednym odcinku

Przystań II (The Pier II) – dalsze losy Alexandry, uznanej architektki, która po zagadkowej śmierci swojego męża odkrywa, że prowadził on podwójne życie u boku innej kobiety – premiera: 17 stycznia, cały sezon

(The Pier II) – dalsze losy Alexandry, uznanej architektki, która po zagadkowej śmierci swojego męża odkrywa, że prowadził on podwójne życie u boku innej kobiety – premiera: 17 stycznia, cały sezon Avenue 5 – nowy serial komediowy HBO rozgrywający się w świecie przyszłości. Hugh Laurie występuje jako kapitan turystycznego statku kosmicznego, pod dowództwem którego nic nie może pójść źle – premiera: 20 stycznia

Babylon Berlin II – drugi sezon trzymającego w napięciu serialu kryminalnego o ambitnym policjancie, który wpada na ślad ogromnej korupcji; Inspektor Gereon Rath i Charlotte Ritter mają wyjaśnić sprawę gwałtownej śmierci aktorki. Fabuła jest inspirowana powieścią Volkera Kutschera – premiera: 24 stycznia, odc. 1-2; kolejne: co tydzień po dwa odcinki

Cudotwórcy: Wieki ciemne (Miracle Workers: Dark Ages) – antologia serialowa z Danielem Radcliffem oraz Stevem Buscemi w rolach głównych. Akcja nowego sezonu rozgrywać się będzie w czasach średniowiecza – premiera: 29 stycznia

Wataha III – trzeci sezon serialu produkcji HBO Europe. Na granicy w Bieszczadach nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi gracze – odcinek finałowy: 10 stycznia

Ray Donovan VII – siódmy sezon serialu z Lievem Schreiberem w roli prywatnego konsultanta, który zajmuje się rozwiązywaniem nietypowych problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles – odcinek finałowy: 20 stycznia

Słowo na L: Generacja Q (The L Word: Generation Q) – kontynuacja kultowego serialu Słowo na L o nieheteroseksualnych kobietach – odcinek finałowy: 27 stycznia

Work in progress – serial przedstawiający perypetie życiowe Abby, czterdziestopięcioletniej przedstawicielki grupy LGBT, która nie ma zbyt wysokie mniemanie o sobie – odcinek finałowy: 27 stycznia

Opowiedz mi bajkę II (Tell Me A Story) – drugi sezon mrocznego serialu, którego scenariusz inspirowany jest najbardziej znanymi bajkami na świecie,

Wampiry: Dziedzictwo (Legacies II) – drugi sezon serialu o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.

Młody Sheldon III (Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu.

Batwoman – serial przygodowy, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.

Nowe filmy na HBO GO w styczniu 2020:

Narodziny gwiazdy (A Star is Born) – Bradley Cooper jako gwiazdor muzyki country, który pomaga utalentowanej kelnerce wspiąć się na szczyt. Deszcz nagród – w tym Oscar dla Lady Gagi za najlepszą piosenkę – premiera: 1 stycznia

Projekt Koliber (The Hummingbird Project) – Jesse Eisenberg oraz Alexander Skarsgård jako dwóch kuzynów, którzy decydują się na ryzykowny ruch z nadzieją, że uda im się zarobić duże pieniądze – premiera: 12 stycznia

Gość weselny (The Wedding Guest) – młody mężczyzna wyrusza w podróż z Wielkiej Brytanii do Pakistanu, aby zrealizować swój plan porwania kobiety sprzed ołtarza – premiera: 19 stycznia

Bajki, animacje i filmy dla najmłodszych na HBO GO – styczeń 2020:

Pora na przygodę! I, II oraz X (Adventure Time) – amerykański serial animowany, stworzony przez Pendletona Warda dla Cartoon Network, który od ponad dekady cieszy się zainteresowaniem fanów z całego świata: premiera: sezon 1 – 3 stycznia, sezon 2 – 17 stycznia, sezon X – 31 stycznia

Filmy dokumentalne HBO GO styczeń 2020

U2: Experience – koncert w Berlinie – zapis berlińskiego koncertu U2 podsumowujący trasę koncertową iNNOCENCE + eXPERIENCE z 2018 roku – premiera: 1 stycznia

– zapis berlińskiego koncertu U2 podsumowujący trasę koncertową iNNOCENCE + eXPERIENCE z 2018 roku – premiera: 1 stycznia I młodzi pozostaną (They Shall Not Grow Old) – wykorzystując nowoczesne technologie zdobywca Oscara Peter Jackson restauruje archiwalne nagrania sprzed 100 lat, aby pokazać historię I wojny światowej – premiera: 2 stycznia

Mystify: Michael Hutchence – intymny portret Michaela Hutchence’a, znanego na całym świecie frontmana zespołu INXS – premiera: 23 stycznia

Co nowego na HBO GO – lista premier dzień po dniu: